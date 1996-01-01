Находкинский проездной

Протест жителей Находки, не получивших в январе обещанную федеральным законом компенсацию взамен отмененных льгот, стал причиной встреч нового мэра города Олега КОЛЯДИНА с представителями общественности и руководителями автотранспортных предприятий.

Результатом их стала договоренность о том, что до конца января в Находке будет сохранен бесплатный проезд в городском общественном транспорте для тех, кто пользовался правом льготного проезда до 1 января 2005 г. Властями города было также принято решение о введении с 1 февраля на территории Находки единого проездного билета.