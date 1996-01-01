Штат королевы полей

Огромные небоскребы, бурлящий поток людей и машин, стройные блондинки, одетые с иголочки, масса самых разных благ цивилизации вокруг, великолепные виллы богатых американцев и супермены, шуршащие зелеными купюрами, - именно такой представлялась мне Америка...

Когда наш самолет совершал восьмичасовой перелет над Атлантикой, я думала только о том, что наконец-то увижу это чудо своими глазами. И, честно говоря, в глубине души постоянно возникал вопрос: а вдруг мне понравится там настолько, что уезжать, извините, не захочется. Вдруг и действительно это такой "рай на земле", жить в котором мечтает каждый.

Но чуда не произошло. Более того, грезы об Америке оказались гораздо ярче реальных впечатлений о ней. Конечно, сразу стоит оговориться: мы не видели крупных американских городов, считающихся символом Америки, вроде Нью-Йорка или Чикаго. Зато мы познакомились с американской провинцией. И поняли, что именно такой размеренно скучной жизнью живет большая часть американцев...

Жизнь в кукурузном поясе

Город Де-Мойн штата Айова мирно расположился среди кукурузных полей и обилия свиноводческих ферм. Сами жители штата говорят, что свиней здесь больше, чем людей. И этот факт их нисколько не смущает. Даже наоборот, они очень гордятся тем, что именно их плодородные земли кормят всю Америку.

Досье Штат Айова расположен на среднем западе. Площадь 145,7 тыс. кв. км. Население 2,9 млн человек. Штат находится на водоразделе крупнейших рек Миссисипи и Миссури. Граничит со штатами Миннесота, Южная Дакота, Небраска, Миссури. Столица штата г. Де-Мойн. Население 193 тыс. жителей и около 390 тыс. - с пригородами). Находится в самом центре так называемого кукурузного пояса. Особую важность имеет аграрное хозяйство - здесь выращиваются соевые бобы и кукуруза.

Несмотря на то что город Де-Мойн - столица штата, он весьма и весьма провинциален. Здесь нет небоскребов, шумных игорных заведений и неоновой рекламы. Единственным по-настоящему красивым зданием является Капитолий, построенный аж в 1884 году.

Вообще надо сказать, что жители этой молодой страны очень трепетно относятся к своей истории. И в провинции, небогатой на различные исторические события, это особенно заметно. Например, в округе Мэдисон, расположенном недалеко от Де-Мойна, есть две главные достопримечательности: домик, в котором родился и три года жил знаменитый американский "ковбой" Джон УЭЙН, и Мосты округа Медисон, которые показывают в одноименной очень известной американской мелодраме. Именно к этим двум достопримечательностям возят немногочисленных туристов, посещающих Де-Мойн.

Эти достопримечательности изображены на многочисленных открытках и сувенирах, которые предлагается купить туристам. Но самым интересным сувениром, указывающим на то, что американцы просто боготворят свою историю, были... обгоревшие доски, которые продавались в домике Джона Уэйна по 2 доллара за штуку, среди ковбойских шляп, фляжек для виски и игральных карт. Когда мы через переводчика спросили, что же это значит, оказалось, что в этом доме когда-то был пожар. Дом сильно пострадал, но его отреставрировали, и он снова принимает туристов. А вот обгоревшие досточки предприимчивые американцы теперь предлагают купить всем поклонникам знаменитого американского актера.

Все здания в Де-Мойне невысокие и однотипные, взгляд на них не задерживается, поэтому запомнить дорогу к какому-либо учреждению весьма проблематично. На улицах царят тишина и покой, и даже при том, что у каждой семьи как минимум две машины, движение сложно назвать оживленным. А автомобильные пробки - вообще явление из ряда вон выходящее. Такое неинтенсивное движение, а также хорошие дороги и ограничение скорости до 35 км в черте города дают возможность спокойно ездить на своих авто и 16-летним подросткам, и 80-летним старушкам.

Комфортный быт

В центре города никто не живет, и после окончания рабочего дня эта часть Де-Мойна как будто вымирает. После работы все отправляются в свои коттеджи, которые составляют целые поселки, с одинаковыми домиками, ровно подстриженными газонами и незакрывающимися даже на ночь стеклянными дверями. И никаких решеток на окнах, железных дверей и кирпичных заборов. Как говорят сами американцы, бояться здесь нечего.

- В Де-Мойне, конечно, случаются убийства. В среднем - 5-6 в год, - ответила на наш вопрос об уровне преступности журналистка местного телеканала "WOI" Тина ПОТХОРФФ. Когда мы навскидку сравнили эту цифру с нашей криминальной статистикой, разница получилась не в пользу России.

А вот удивительным для нас оказался тот факт, что в жилых кварталах Де-Мойна мы не встретили ни одного, даже совсем маленького магазинчика, в который можно было бы зайти за шоколадкой или сигаретами - кафе и супермаркеты расположены в определенных частях города. И добраться туда пешком - дело довольно проблематичное. Поэтому такого понятия, как "сбегать в ближайший магазин за хлебом или солью", здесь просто не существует. Домой большинство американцев приезжают либо уже сытыми, поужинав в каком-нибудь кафе в центре, либо готовят ужин из тех запасов, которые есть в доме. А они, надо сказать, немалые - супермаркеты здесь посещают один раз в неделю.

Несмотря на то что американцы - очень доброжелательные люди, постоянно улыбаются друг другу и спрашивают, как дела, на самом деле их жизнь достаточно закрыта. И хотя коттеджный городок густо населен, здесь не принято гулять по вечерам по идеально ровным дорожкам или ходить вечером к соседям "на чай". Уже в семь вечера уютные улочки этого городка пустынны. И когда однажды после ужина мы, две русские девушки, вышли пройтись, проезжающие машины притормаживали, из них выглядывали озабоченные люди с неизменным вопросом "You o'key?"

Экономная экономика

Несмотря на то что практически все семьи, которые нам удалось посетить, достаточно состоятельны, имеют двухэтажные дома и две-три машины на семью, они очень экономны. "Это очень дорого", - любимое выражение американцев, которое они употребляют всегда, о чем бы ни заходила речь: каменные дома - это очень дорого (кстати, в среднем дом в Де-Мойне стоит 100-200 тысяч долларов, думаю, что коттедж в пригороде Владивостока обходится в неменьшую сумму), мясо - дорого (хотя, собираясь угостить наших американских друзей шашлыком, мы купили в магазине 5 кг свежайшей свиной вырезки и заплатили за это $12 - для нас это было практически даром). Водку они не пьют тоже только потому, что это очень дорого.

Кстати, о водке. "Любите ли вы водку?" - это один из первых вопросов, которые задают русским. Когда такой же встречный вопрос задаешь американцам, они делают круглые глаза и говорят: "О! no, no". Поэтому когда мы решили устроить вечеринку в русском стиле, приготовив борщ, картошку и шашлык, водку поставили на стол больше для соблюдения традиций, нежели для употребления. Но наши американские друзья водкой не побрезговали. В итоге получилось шумное, чисто русское застолье, с обильной едой и возлияниями, вместо легкого фуршета с бокалом вина, принятого у американцев. Наша вечеринка затянулась далеко за полночь и привела наших американских друзей в полный восторг. Кстати, до сих пор в своих письмах, которыми мы периодически обмениваемся через Интернет, они благодарят нас за тот незабываемый вечер. Хотя в нашем понимании он ничем особенным не отличался - у нас, например, такие вечеринки случаются практически каждую субботу.

Кстати, нас эта вечеринка еще раз убедила в том, что русская хлебосольность - это вовсе не миф. В России принято кормить гостей до отвала, вытаскивая из холодильника на праздничный стол самые лакомые кусочки. Американцы совершенно по-другому относятся к еде. Если, находясь в гостях, попросить есть, тебе, конечно, не откажут. Но надо иметь в виду, что если вечером на вопрос о том, что бы вы хотели поесть, вы из скромности отвечаете, что можно просто "попить чайку", то именно "чаек" и будет предложен. Причем хорошо, если с сахаром. Только теперь я понимаю, почему у американца, который жил у нас дома несколько лет назад, каждый раз округлялись глаза, когда он выходил к столу. Ведь в нашем понимании "хорошо принимать гостя", это значит, что кормить и поить его нужно с утра до вечера. В американской культуре гостеприимства заложены совсем другие принципы. Один из них - самостоятельность. Если тебя приглашают пожить в семью, это значит, что на это время ты становишься равноправным членом этой семьи: сам себе готовишь, если хочешь что-то особенное, убираешь со стола, моешь посуду и т.д. А когда это все делает за тебя принимающая сторона, это чуть ли не оскорбление и ущемление прав личности.

Политизированность и политкорректность

Так как особых развлечений в провинциальных городах нет, то большинство жителей очень увлечены политикой. Мы приехали в Де-Мойн в первый день теледебатов двух кандидатов на президентский пост США. Все внимание взрослого населения было буквально приковано к экранам телевизоров, а на следующее утро в офисах бурно обсуждали то, что сказали кандидаты. В преддверие президентских выборов практически на каждом доме висел плакат, на котором владельцы недвижимости сообщали за кого из кандидатов они намерены голосовать. Мы проезжали целые кварталы, где все жители отдавали свое предпочтение республиканцам, а в другом районе города на точно таких же домах красовались точно такие же плакаты, но только уже с фамилией другого кандидата. Согласитесь, что в России, при всей политизированности нашего общества, подобные плакаты на своих домах вывешивают только сумасшедшие.

О своих политических пристрастиях американцы говорят в первые минуты знакомства: "Привет! Я Лори. Это мой муж Стив. У нас две дочери. Мы за Буша". Однако при всем этом, американцы очень политкорректны. Свои политические пристрастия они обсуждают только с теми, кто находится в том же лагере. А вот устраивать шумные политические разборки за "рюмкой чая" здесь не принято. Это считается некорректным - американцы вообще очень уважают чужие взгляды, и неважно чего они касаются вероисповедания или политических пристрастий.

Good bye, Америка

Неделя пребывания в гостеприимной Америке пролетела незаметно. За это время мы успели по-настоящему привязаться к тем людям, которые нас принимали. Во время прощального ужина мы уже практически с полуслова понимали друг друга, хотя в начале языковой барьер был существенной преградой для нашего общения.

Утром наши американские друзья провожали нас в аэропорту. Последние совместные фотографии, рукопожатия и обещания "писать письма". В самый последний момент, когда уже наши чемоданы "поплыли" по ленте багажного эскалатора, ко мне подошла Мэри - немолодая американка, с которой мы особенно подружились. "Елена, ну скажите, только честно, вам же хочется остаться? Ведь в России так тяжело жить!"

"Мэри, у меня в России любимая работа, семья...", - попыталась я тактично уйти от ответа.

"Да это понятно, но в душе вы же хотите жить в Америке?" - не успокаивалась Мэри.

Мне не хотелось ее огорчать, и на мою удачу нас пригласили на посадку. Вопрос моей американской подруги так и остался без ответа. Может, это и к лучшему: категоричное "нет" было готово сорваться с языка...