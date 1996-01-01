Какой билет вытянет Приморье?

Приморье посетил директор Центра тестирования при Министерстве образования и науки РФ Владимир ХЛЕБНИКОВ. В канун 2005 года он приехал во Владивосток, чтобы проверить готовность края к процедуре единого государственного экзамена, который скоро из эксперимента превратится для выпускников общеобразовательных школ, учителей и родителей в суровую реальность.

Досье В настоящее время в России применяются две массовые процедуры тестирования выпускников школ - единый государственный экзамен (ЕГЭ) и централизованное тестирование. Последнее проводится с 1989 года. Ежегодно в России тестируется более 1,5 миллиона школьников, в Приморье - около 30 тыс. человек. Единый государственный экзамен проводится в виде эксперимента под непосредственным руководством Минобразования России с 2001 года. Технологию проведения ЕГЭ обеспечивает Центр тестирования, возглавляемый Владимиром Хлебниковым.

Приморье тестируется давно

Заявим сразу, что Приморский край в 2005 году не участвует в эксперименте по ЕГЭ, а значит, сдавать экзамены на аттестат зрелости и поступать в высшие учебные заведения приморские школьники будут в этом году по старой схеме. За что спасибо департаменту образования администрации Приморского края, который вместе с другими 11 регионами сопротивляется министерским новшествам, ссылаясь на нехватку денег. В 2004 году эксперимент проходил в 64 субъектах РФ, в 2005 пройдет уже в 78. Знающие специалисты считают, что он продлится не больше двух лет. Потом согласно реформе профобразования, затеянной в стране, ЕГЭ введут в обязательном порядке. Тестирование, судя по всему, становится также единственным критерием оценки знаний и подготовки абитуриента вузов.

Руководитель Центра тестирования при Минобразнауки РФ Владимир Хлебников, будучи во Владивостоке заявил, что разработанной им и коллективом единомышленников методике уже больше 10 лет. За тестологией как наукой, он убежден, большое будущее. C 1935 года "тестология" в Россия была ругательным словом. Мы отстали от мирового сообщества на 60 лет. Новый толчок наука испытала в начале 90-х годов, когда пригодился опыт США, где выпускные экзамены давным-давно сдают тестами.

Между прочим, Приморский край был одним из первых регионов, кто внедрил на своей территории методику тестирования, разработанную Хлебниковым. Центр тестирования "Дальтест" на протяжении уже 6 лет успешно проводит абитуриентское и аттестационное тестирование. Плата очень умеренная: от 5 до 8 долларов, а потому она получила самое широкое распространение среди приморских школьников. До 80% абитуриентов используют возможность пройти тестирование в "Дальтесте" и при удачном результате предоставляют в школу и вуз сертификаты итогового или абитуриентского тестирования. Результаты абитуриентского тестирования последние годы учитываются многими вузами в Приморье при наборе первокурсников. Таким образом, в Приморье создана и успешно функционирует техническая и методическая база для проведения единого государственного экзамена. Однако с обязательным внедрением ЕГЭ сам "отец" методики советует не спешить и видит много сложностей не технологического, а скорее психологического характера.

Дело в том, что менталитет россиян и американцев очень разный. Владимир Хлебников считает, что сверстники с Запада могут дружить всю жизнь, но "табачок врозь". Когда дело касается будущей карьеры, у американцев очень развит дух соперничества. Помогать отстающим в США - это просто не принято. Наши дети охотно подсказывают друг другу, а списывание Хлебников считает просто национальной чертой характера.

В технологии же обработки результатов тестирования "хлебниковцы" обогнали американцев. В США расшифровка кодов и обработка результатов единого тестирования занимает 4-6 недель. Центр тестирования в Москве успевает за 7-10 дней. Дело не в количестве тестируемых, а в самой методике соотнесения задания и полученного результата.

ЕГЭ психологически тренирует

Самое распространенное мнение среди приморских родителей и учителей - единый государственный экзамен по тестам - процедура жесткая и психологически тяжелая для ребенка. Выход: не бояться тестов, просто это полюбить, считает Владимир Хлебников. Из московской практики следует, что школьники, кто привык к тестированию и проходит его год за годом начиная с 5-7 класса (чем раньше, тем лучше) очень быстро адаптируются к заданиям, а результат не подвергают никакому сомнению. Ведь экзамен принимает не конкретный учитель, а контрольные задания кодируются и проверяются экспертами без относительно личности экзаменуемого.

Нужно многоразовое тестирование - до 7 раз в году, как предлагает Хлебников, чтобы результаты зачитывать при выдаче аттестата зрелости и поступлении в вуз. Только при адаптации к самой процедуре и желании ребенка можно говорить о нормальном прохождении ЕГЭ.

Как сообщила директор Центра тестирования "Дальтест" Тамара АЛЕКСЕЕВА, существует еще и этическая проблема введения единого государственного экзамена. Да, 80% выпускников сдают многие экзамены тестом, а права 20 остальных будут нарушены: и человеческие, и гражданские. Ведь есть дети, кто предпочитает рассказывать материал учителю, как говорится, глаза в глаза. Как быть с ними? Принуждать?

Многие вузы страны и ректор МГУ имени Ломоносова Виктор САДОВНИЧИЙ здесь стоит резко против того, чтобы результаты ЕГЭ автоматически засчитывали как баллы при поступлении в высшее учебное заведение.

Как считает проректор по учебной работе Тихоокеанского государственного экономического университета Татьяна ЕЛИСЕЕВА, если бы плюсы зачисления по результатам ЕГЭ были очевидны, систему сразу же ввели бы. А в настоящее время каждый вуз старается "вырастить" своего абитуриента. Для этого создаются центры довузовской подготовки, проводятся предметные олимпиады, конкурсы, чтобы выявить талантливую "поросль" и привлечь на учебу именно к себе.

В ТГЭУ и в 2005 году, заявила Татьяна Елисеева, останутся привычные экзаменационные билеты на вступительных экзаменах. А что приморские вузы, кто принимал на основе тестирования? Они разве заполучили какого-то уникального студента? Да нет - такого же, как и "по билетам". Кроме объективной оценки знаний вуз решает вопрос: а подходит ли ему тот или иной абитуриент?

Прощай довузовское образование?

Считается, что ТГЭУ дает классическое образование в экономике. В Довузовский центр, которым руководит Жанна ВИДЯКОВА, входит 5 образовательных структур. Основная задача - качественная подготовка абитуриента, восполнение пробелов в знаниях, приведение их в систему. Ее решают подготовительные курсы четырех видов: 8-ми и 4-месячные, а также краткосрочные и заочные.

Система специализированных, или профильных, классов создана для формирования контингента студентов университета. Только по Владивостоку заключены договоры с десятком школ. В них набирается две группы по 25-30 человек из 10- и 11-классников. Раз в неделю идут занятия по бухучету, банковскому делу и другим. Родители оплачивают эти занятия. Кстати, стоят они от 300 до 1 тыс. руб. в месяц.

Лицей дает начальное экономическое образование по специальностям "менеджер" и "бухгалтер малого предприятия", а также аттестат о среднем общем образовании. Два колледжа - пищевой и банковский - ступени к диплому о высшем образовании.

Таким образом, в Центре довузовской подготовки в процесс платного обучения вовлечены до 1,5 тысячи учащихся школ и молодежь, готовящаяся к поступлению в ТГЭУ. Если эту цифру скромно умножить на 4 ведущих приморских вуза и допустить некоторое колебание результата, то получается никак не меньше 6-8 тысяч человек, которые готовятся к поступлению в избранный вуз. А какие деньги крутятся в этом секторе рынка?..

В случае поступления по результатам ЕГЭ эта вся громада довузовской подготовки становится не нужна... Причем свои ЕГЭ-баллы абитуриенты могут присылать в тот же ТГЭУ со всей страны. Не исключено, что пройдут по конкурсу в приморский вуз одни сибиряки или питерцы, которые получив образование укатят домой. А кто будет обслуживать приморский бизнес: вести бухучет, аудит, менеджмент?