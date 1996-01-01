Эксперимент будет расширен

Министр образования России Андрей ФУРСЕНКО заявил, что в 2005 году общее образование будет ориентировано на выравнивание стартовых возможностей детей и индивидуализацию образовательных программ.

"Предусматривается начало обучения в системе дошкольного образования с 6-летнего возраста. 4-5-летняя начальная школа мягко адаптирует ребенка к школе. В 9 классе школьник выберет собственный образовательный профиль и в 10-11 классах пройдет профильное обучение. Нагрузка на школьников снизится. Изменения в базисном учебном плане будут сопровождаться увеличением стоимости педагогического часа", - отметил министр.

По словам г-на Фурсенко, в 2005 году эксперимент по введению единого государственного экзамена (ЕГЭ) будет расширен.