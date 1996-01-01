Министр - против отсрочек

Министр обороны России Сергей ИВАНОВ выступает за отмену отсрочки от призыва для молодых людей, которые идут служить в органы внутренних дел. "Минобороны настаивает на том, чтобы учет таких граждан происходил в рамках действующего законодательства и отсрочка им не предоставлялась", - отметил г-н Иванов.

"Мы являемся рекордсменами мира - у нас 24 или 25 отсрочек от армии, - подчеркнул Иванов. - Сейчас многие рассуждают по Шарикову: на учет возьмусь, служить не пойду". По словам министра, ранее отсрочки получали в том числе "талантливые балалаечники, талантливые артисты". "Этому мы положили конец", - заявил глава Минобороны.