Вторая современнейшая

День российской печати - праздник не массовый, многие читатели и телезрители даже не знают, когда у журналистов профессиональный праздник. Да и мы еще сами не совсем привыкли. Поэтому поздравления получаем и 13 января. А сами рюмочку поднимаем и 5 мая - в день советской печати, когда вышел первый номер газеты "Правда", и 7 мая - в день радио, который считают своим профессиональным праздником работники телевидения и радио.

Как относится к нам наша аудитория? Похоже, что чаще - как к прессе желтой, продажной, заказной - в общем, как ко второй древнейшей профессии. Реже - как к честной, умной, качественной. И стоит ли искать золотую середину между ними? Есть ли она вообще?

Журналисты о своих проблемах на страницах газет не пишут - выносить сор из корпоративной избы не принято как-то. Между тем и в этом социальном институте происходят процессы, которые волнуют тех, кто "внутри". И когда, как ни в День российской прессы, их обозначить?

Публикуя мнения, мы на полноту охвата этих процессов не претендуем, равно как и на истину в высказанных суждениях.

Идеалы в арьергарде

Андрей КАЛАЧИНСКИЙ, собственный корреспондент газеты "Русский курьер":

- Чтобы были журналисты, должна быть группа читателей. Их может быть пять тысяч человек, десять, но они должны быть. А их, судя по тиражам серьезных газет, 40-50 тысяч в стране (!), которые интересуются проблемами на хорошем уровне.

Я замечаю по своим знакомым, людям с образованием: раньше они читали качественные газеты, сейчас переходят на бульварную прессу. Деликатно говорится так: "В этой газете удобная телепрограмма". Бульварная пресса сейчас "качественная", профессионально сделанная для потребителя с низкими запросами, а вот качественная пресса - какая-то недоделанная, потому что "полупринципиальная". Читатель покупает то, что ему нравится. Если читать серьезную прессу, нужно постоянно испытывать чувство стыда, в том числе и за себя. Это тяжелое испытание. Желтая пресса говорит: весь мир дерьмо, и ты его часть. Плыви в этом мире и ничего не стыдись. Вокруг тебя: мать убила детей, внук зарубил деда, секретарша отрезала боссу пенис - ты просто счастливчик, это ведь не с тобой случилось, ты - даже, может быть, и лучше этих зверей. Такая вот духовная мастурбация.

Когда начали появляться частные издания и я работал на частной радиостанции, для меня был большим откровением тезис о том, что радио - это шоу-бизнес. Я несколько дней переваривал эту мысль, занимаясь там сугубо журналистcкой деятельностью - информацией. Но это было 10 лет назад. А сейчас почти вся пресса - шоу-бизнес или "паблик рилейшнз". И в последнее время выросло целое поколение людей, которые называют себя журналистами, но по сути они шоумены.

- Стало быть, значимость профессии девальвируется?

- Конечно. И это естественно. Прежде журналист был "рыцарь правды", хоть и партийный, а сейчас зачастую клоун. В профессии прервалась связь поколений. Нынешним журдетям некому объяснить, что такое быть журналистом. С каким вниманием ко мне, тогда студенту-практиканту, относились корифеи "Красного знамени" покойный ныне Валентин КНАПП и Сергей НОВОСЕЛОВ. Они со мной раз-го-ва-ри-ва-ли, (а это большая роскошь - человеческое общение), и не только о моих материалах.

Ныне же, что ни напиши - все попадает на полосу. И читатель это глотает. Так что качественные стандарты журналистской продукции резко упали. И тут же рухнули потребительские стандарты у тех, кто эти заметки читает, слушает либо смотрит сюжеты по телевидению. И даже журналистские награды в большинстве своем вручаются за яркость, нестандартность подачи материала, а не за серьезный анализ проблемы. Не за публицистику!

- А может, это недовольство - есть наше возрастное брюзжание?

- Да, брюзжание. Это результат сравнений тех идеалов журналистики, что были в нашей юности, периода расцвета публицистики, который мы, к счастью, захватили на рубеже восьмидесятых и девяностых годов прошлого века, с той практикой работы, которая есть сейчас. А серость порождает серость. Это очень серьезная проблема, и ее хорошо видно по нашему университету. В перестроечный период на журфак шли лучшие ребята, совестливые, с ярким словом, они тогда переживали за страну, за себя. А с нынешними студентами не о чем говорить. Деньги не могут быть идеалом и принципом.

- Жизнь ведь - маятник. Для изменения ситуации должны измениться условия в обществе? Или только на журфаке?

- На наших глазах задавили хорошую прессу и хорошее телевидение. Только за 2004 год выкинули из эфира ПАРФЕНОВА и ШУСТЕРА. Они что кого-то обличали, вскрывали язвы? За что убрали? За то, что в них таилась потенциальная опасность: они знали правду, они видели ложь. И у них это прорывалось.

Когда в Беслане захватили школу, власть врала, чтобы "запутать террористов". Я смотрел НТВ, которое вело прямую трансляцию. Что оно показывало? Ничего! Но было понятно, что власть не знает, что делать: вокруг школы суматоха, какие-то местные ополченцы. И когда неожиданно для всех наступила развязка, из школы побежали дети, то в эфир прорвалась реплика журналиста, который видел больше, чем показывала камера. Он сказал: "Все, п...ц!"? Это был единственный честный комментарий. Вот лозунг современной журналистики: если вокруг тебя "п...ц", то и надо говорить "п...ц".

Я надеюсь, что из второстепенных телевизионных каналов и множества газет вырастут хорошие издания. Иначе власть запутается в собственном вранье, что и происходит сейчас. Это для самой власти опасно. Те люди, которые финансируют прессу, должны понять: чтобы жить в обществе, уважая себя, надо поддерживать тех, кто говорит честно. Говорить честно можно при любом режиме, но только в относительно свободной журналистике. Вот я сейчас сформулирую: у нас сейчас не говорят честно! Среди главных редакторов почти не осталось свободных людей. Свободный человек считается со своими принципами и ориентируется на идеалы, а несвободный - думает только о том, как не потревожить власть, чтобы этот медведь его не раздавил. Ведь этот медведь уже многих передавил.

А мелкие честные газетки - это глас вопиющего в пустыне, они не ломают систему. Но они есть. Значит, появятся и молодые ребята, которые будут считать профессиональной обязанностью искать правду и сообщать ее.

Власть № 3,5

Валерий БАКШИН, председатель ГТРК "Владивосток":

- Я считаю, что значимость профессии осталась прежней. Я это утверждаю хотя бы по тому, какое большое влияние имеет пресса на волеизъявление россиян на выборах. Другое дело, что журналистика сейчас становится на подобающее ей место. Был период, когда она заняла не свойственное ей место, когда мы стали утверждать, что она есть четвертая власть. Но властей все-таки только три.

На лекциях студентам я всегда говорю, что Россия - это родина слонов. Общество во всем мире развивается по общим законам с учетом национальных особенностей, но в России эти особенности столь сильны, что у нас и институт журналистики развивается совершенно по-особому. В России зарегистрировано 45 тысяч СМИ! Ни в одной стране такого нет. Каждый мало-мальский олигарх местного разлива, думающий о политике, создает свою газету!

Почему журналистика в таком положении, как сейчас? Две причины: экономическая и... экономическая. СМИ существуют за счет рекламы. Но когда в Приморском крае не десять СМИ, а девятьсот, рекламное поле делится на девятьсот, поэтому всем не хватает денег и все мы нищие. Большое количество СМИ требует и большой армии журналистов. Отсюда падение профессионального уровня. Раньше найти работу было очень трудно, сейчас принимают на работу студентов первого курса, которые иногда пишут бред, а газета этот бред печатает.

Вторая экономическая причина - это положение наших граждан. Они не могут платить те деньги, какие во всем мире платят за газету. Подписка стоит 500 - 700 рублей на год, а надо бы тысячи две. Как результат - падение тиражей, самая массовая газета в крае имеет подписной тираж 32 тысячи, а было когда-то 180 тысяч...

Так вот я веду к тому, что зарабатывающий мало журналист при одновременном спросе на его услуги вне редакционных интересов, начинает продаваться. Сколько хороших журналистов ушли в пиарщики, в пресс-секретари! А с другой стороны, сама власть поняла, что не надо с прессой воевать, ее можно просто купить, что и видим мы на краевом уровне. Хотя, при этом в Приморском крае журналисты все-таки умудряются сохранять некоторую независимость и сопротивляются обстоятельствам.

Есть еще и юридические нормы, которые обрубают журналистам крылья. Нынешняя цензура не идет в сравнение с цензурой советских времен. Возьмите последнее решение суда по газете "Коммерсант": десятки миллионов долларов должна заплатить газета за маленькую заметку про "Альфа-Банк". Ну ладно, "Коммерсант" выживет, но когда суд присуждает взыскать с газеты "Арсеньевские вести" (неважно, как я к ней отношусь) в качестве морального вреда 300 тыс. руб.! Это губит СМИ. Ну и кроме того, суды еще смотрят, КТО подал иск к газете: чем выше по положению истец, тем больше денег присуждается СМИ к выплате.

И, к слову, как следствие - практически исчезли критические статьи и журналистские расследования.

Транзитное время

Людмила ВАСИЛЬЕВА, доцент ДВГУ, стаж преподавания на факультете журналистики 27 лет, корреспондент агентства "Восток-Медиа":

- Мне представляется, что на крайне низком уровне находится наш журналистский менеджмент: редакторы газет, руководители электронных СМИ. И они, как мне кажется, несколько запутались в рынке.

Главное - никакая мы не четвертая власть, мы все служим тому или иному хозяину, и шаг влево, шаг вправо - моральный расстрел.

Третья проблема в том, что занятие журналистикой плохо оплачивается. Мы все ищем лишний заработок и находим его не всегда в достойном месте, и все понимаем про это самое место. И, наконец, система подготовки журналистов должна в корне пересматриваться. Зарождалась у нас школа этики журналиста, когда деканом факультета был Валерий ТЕПЛЮК, но сейчас нет системы никакой вообще.

Журналист потерял цель, ради чего он пишет. Во многом серьезные статьи - лишь сотрясение воздуха. Огласка недостойного поведения уже никого не пугает.

Елена БАРКОВА, генеральный директор Издательской компании "Золотой Рог":

- Недавно, в дни "оранжевой революции" в Киеве, прочла в одном уважаемом мной интернет-издании, что среди российских журналистов зреет "пятая колонна", которая мешает России становиться державой. Вот такие мы не патриоты! Ату их! Господи, подумала я, они нас до сих пор боятся. Нас, загнанных в рамки законов, запретов, финансов и потребительских стандартов общества. А может, и правильно боятся?

Опросы общественного мнения в последний год неожиданно показали рост доверия к СМИ. С чего бы это? Ведь уж никто не замахивается "жечь глаголом" сердца людей. Журналисты как-то перестали тянуть на себя тогу пророков в своем Отечестве и поучать с газетных полос и экранов, как жить правильно, а как неправильно. Ряды обличителей неправедных властей и впрямь поредели, а журналисты уж не ломают меж собой перья в пылу политических скандалов. "Задавили! Купили!" - слышу повсюду. То ли плач Ярославны по погибшему, то ли крик вора, на голове которого шапка сгорела. А может, просто устали? Устали не журналисты. Устали читатели от наших зажигательных речей, скандальных обличений и умных проповедей.

Ведь журналистика в конечном итоге - всего лишь прокладка меж государством и обществом. А через журналиста как через призму преломляются интересы властей и общественное мнение. Глупо ждать смелых журналистов в пассивном обществе, как и честной журналистики при лживых властях. Можно кричать, что пресса подалась в служанки, содержанки, проститутки и в иной промысел. А можно искать новые пути остаться нужной обществу (не власти) и читателю (вот он рыночный интерес!).

Ведь в конечном итоге журналист всегда маялся меж двух фонарей - факт и мнение. В угоду второму - заявить публично, во всеуслышанье свое "я" (вот я какой умный, а вы читайте, что я думаю по поводу...) - российская журналистика отдала уж достаточно энергии и сил. И не убедила общество. Может, попробуем давать читателю малое - объективную картину происходящего. С нужной информацией он сам домыслит и решит, "что такое хорошо, а что такое плохо".

Журналистика уже перестраивается. Журналисты осваивают свою новую миссию в новом раскладе российского общества. Уж это бремя с нашей профессии никакие власти снять не смогут. Смотри в экран и газетную полосу как в зеркало. Души там сегодня, может, и не найдешь, зато жизнь там всякая - и ублюдочная, и реальная, с надеждами на лучшее. Потому и доверие к СМИ растет.

Прорубь как основа бытия

Михаил ШИНКОВСКИЙ, доктор политических наук, профессор, директор института международных отношений ВГУЭС:

- Я считаю, что профессия журналиста востребована. Другой вопрос: кем и для чего. Те вопросы о собственной профессиональной значимости, которыми задаются сейчас некоторые журналисты, есть следствие той небывало высокой роли журналистики, которую она играла в эпоху гласности и перестройки. А потом, когда количество СМИ многократно увеличилось, те журналисты, кто пришел в профессию под влиянием достаточно высоких идеалов, быстро поняли, что и в ней, как говорил Ленин, правят деньги.

- Журналистика, стало быть, служанка денежного мешка?

- Если не денежного мешка, то больших и малых региональных элит - точно. Этого даже никто не пытается отрицать: ни элита, ни сами журналисты. Правда, я уверен, что пройдет время, когда она станет экономически независимой, когда превратится в хорошее информационное производство, которое себя способно содержать только за счет рекламы.

- Верно ли ощущение, что пусть не критические, а мало-мальски аналитические материалы не находят никакого отклика у представителей власти?

- Нет, думаю, находят. Вспомните судьбу последнего независимого канала приморской тележурналистики РВК. Купили его, чтобы не вылезал! Разве это не пример реакции власти на работу журналистов?! Хотя признаю, что реакция своеобразная - не затыкали рот, не заваривали журналистов за железными дверями, как было раньше, а просто купили.

Люди, которые составляют сейчас финансово-экономический и политический истэблишмент нашей страны и края, они все прагматики. Им не до нюансов, не до нравственных мучений, не до анализа глубины проблемы. Должна быть решена практическая задача в короткие сроки и с минимальными финансовыми издержками. Все. И мне представляется, что приморская журналистика, увы, встроилась в этот механизм великолепно. Ее сначала Наздратенко гнул - не догнул. А потом Дарькин просто купил, поняв прекрасно, как прагматик, что журналистам нужно. И попал!

- Что вы скажете по поводу распространенного мнения о журналистике как о четвертой власти?

- Да она никогда ею не была! Журналистика пыталась ею быть в тоталитарном обществе. Почему? А ну-ка попади на страницы "Правды" - завтра же лишишься партбилета. Пресса - сила в демократическом обществе, там в газеты боятся попасть, потому что сильно общественное мнение, и оно работает. Мы ни тоталитарное, ни демократическое общество, мы где-то так, между, в проруби. А в проруби, известно, что плавает?

- И как из проруби выплыть?

- В армии выросло целое поколение полковников, вроде бы летчиков, которые почти не летали. Не на чем было, да и горючего не было. Сейчас на новые машины их уже сажать нельзя. Технику можно доверять только молодым лейтенантам. И главком Михайлов сказал совершенно убийственную для полковников фразу. Он сказал: "Это их фатум. Им надо уходить".

Так вот в журналистике то же самое. Чтобы она качественно изменилась, нынешнее поколение должно уйти.