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А идите вы... в кассу!
В первый рабочий день 2005 года Владивостокская дирекция ОАО "Российские железные дороги" провела брифинг по разъяснению монетизации льгот на пригородном железнодорожном транспорте.
Взявший на себя роль популяризатора нашумевшего ФЗ №122 о монетизации заместитель начальника Владивостокского отделения ДВЖД Евгений АНДРИЯНОВ заявил, что льготные категории граждан теперь делятся на "федералов" за кого платит Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию РФ и "регионалов", кому администрация Приморского края будет платить ЕДВ (ежемесячную денежную выплату).
Первое и главное, что нужно уразуметь теперь всем льготникам - это не садиться в вагон, а сначала обращаться в кассу. "Федералам" бесплатно выпишут разовый абонемент или по устному заявлению проездной на месяц или три по предъявлении удостоверения, подтверждающего их права на льготу. А для "регионалов" теперь придется платить полную стоимость билета.
На 2005 год подписан Договор между ОАО "Российские железные дороги" и Федеральным агентством по здравоохранению и социальному развитию РФ на перевозку 12 категорий федеральных льготников, сумма компенсации 5,8 млрд рублей. В Приморском крае "федералов" насчитывается 137 тыс. человек. В свежесоставленный реестр входят инвалиды и участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий и проходившие службу в действующей армии, блокадники, лица, работавшие в ПВО и на строительстве оборонных объектов, члены семей погибших и умерших инвалидов войны, участников ВОВ и ветеранов боевых действий, инвалиды и дети-инвалиды, узники фашизма и подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастроф.
Как заявила представитель службы социальной защиты администрации Приморья Ольга НОВАК, губернатор подписал 29 декабря 2004 года местный закон № 206 " О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края". В нем установлена ЕДВ (ежемесячная денежная выплата) для тружеников тыла - 300 руб., для реабилитированных репрессированных и ветеранов труда - 200 руб. в месяц. Эти деньги компенсируют не только транспортные расходы, но еще связь и радио. В Приморье насчитывается 226 тысяч льготников регионального уровня, которые в феврале начнут платить только за телефон, например, во Владивостоке, по 170 руб. в месяц, а на остальные 30 руб. - ездить на электричках и слушать радио. К слову, билет от ЖД вокзала до Кипарисово стоит 25 руб.
К тому же, огорчила представитель АПК, в январе выплат не будет. Приморские льготники получат компенсации только в феврале, но зато сразу за два месяца (по 400 руб. и 600 руб. соответственно). Схема проста, кто как получает пенсию дома, на почте или в банке.
Железнодорожники к новшествам подготовились со всей ответственностью: проведена четырехзначная классификация, перепрограммированы все кассовые аппараты. Кассирам представлены образцы документов устанавливающих права на федеральные льготы, среди персонала проведены учеба и аттестация. Также Владивостокское отделение ДВЖД открыло дополнительно 5 билетных касс и имеет возможность при необходимости оперативно развернуть еще столько же. Как заявил Евгений Андриянов, увеличивать штат не пришлось, изыскали внутренний ресурс. На сегодня во Владивостокской дирекции с пассажирами работают 280 сотрудников и ощущается нехватка ревизоров-контролеров.
На остановочных пунктах, в залах ожидания, в вагонах электропоездов, а также у билетных касс развешиваются памятки получателям социальных услуг на железнодорожном транспорте. Там четко и ясно указана категория, каким документом устанавливается, на какую льготу можно рассчитывать. Железнодорожники понимают, что дисбаланс состоит в том, что кто-то пользовался льготой на проезд постоянно, а кто-то ездил не чаще 1 раза в год. На случай инцидентов и вопросов с 1 января работает "горячий телефон", по нему за десять дней получено 104 звонка, больше всего обращались ветераны труда, которые представляют самую многочисленную и активную часть льготников.
Евгений Андриянов посоветовал своим постоянным пассажирам приобретать проездные билеты на месяц или три, ДВЖД предусмотрела значительную скидку - 60%. Городские власти Владивостока заложили в бюджет-2005 больше 13 млн руб. на проездные для пенсионеров-садоводов на дачный период, что также поможет снять социальную напряженность в связи с монетизацией льгот.
Телефоны горячей линии Владивостокского отделения ДВЖД: 21-05-39 и 21-05-32. Телефоны горячей линии соцзащиты администрации Приморского края: 41-13-64, 41-26-73, 41-13-17.
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