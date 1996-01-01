У СМИ региона будет свой Совет

Накануне Дня Российской печати, отмечаемого в нашей стране 13 января, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Константин ПУЛИКОВСКИЙ принял решение о создании Совета руководителей ведущих средств массовой информации Дальнего Востока.

Деятельность Совета будет способствовать защите свободы слова, а также решению проблем взаимодействия средств массовой информации с региональными, федеральными и местными властями.

В Совет войдут по несколько представителей СМИ от каждого региона Дальнего Востока. Решение о членстве в совете примут руководители СМИ в каждом субъекте федерации на региональных конференциях журналистов.

С инициативой о создании Совета выступили ряд главных редакторов газет и директоров телекомпаний Приморского и Хабаровского краев, Магаданской и Сахалинской областей.