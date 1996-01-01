Проезд пока не подорожает

"Во Владивостоке изменения в оплате за автобус пройдут только после всестороннего рассмотрения предложений, которые будут направлены перевозчиками в городскую администрацию, и после их обсуждения с населением", - сообщил помощник главы администрации города Алексей КАЗАКОВ.

Сейчас в администрации идет разработка типовых договоров, в которых определяются варианты наиболее оптимальных маршрутов, требования по улучшению обслуживания пассажиров.