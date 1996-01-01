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Что подо льдом водохранилища
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
Артемовское водохранилище в настоящее время заполнено на 45%. Как сообщили в отделе гидрологии Приморского гидрометеоцентра, сейчас на водохранилище ледостав, толщина льда 57 см.
На водосборе Артемовского водохранилища в течение 2004 года выпало 676 мм осадков при норме 686 мм. В ноябре и декабре 2004 года количество осадков на водосборе превысило месячную норму в 2-2,5 раза. Уровень воды в водохранилище с учетом сложившегося водопотребления практически не менялся. В конце декабря 2004 г. объем Артемовского водохранилища составил 55 млн кубометров, 47%. По сравнению с декабрем 2003 г. воды больше на 21 млн куб. м.
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