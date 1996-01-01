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Заморозил - отвечай
В минувшем году, к сожалению, обращений граждан в правоохранительные органы по поводу ущемления их экономических интересов не стало меньше. В числе главных вопросов фигурируют невыплата зарплаты и нарушения в жилищно-коммунальной сфере.
Об этом в интервью газете "ЗР" в Хабаровске" заявил заместитель Генерального прокурора Российской Федерации по Дальневосточному округу Константин ЧАЙКА.
По его словам, результаты прокурорских проверок свидетельствуют, что основными причинами несвоевременной выплаты заработной платы являются неплатежеспособность заказчиков, задержки финансирования из бюджетов всех уровней, а также злоупотребления должностных лиц и руководителей предприятий.
ДосьеВ 2004 году прокурорами по нарушениям законодательства, связанного с невыплатой заработной платы, внесено 2358 представлений, принесено 149 протестов, объявлено 776 предостережений, заявлено в интересах граждан 8158 исков. Органами прокуратуры привлечен к административной ответственности 1381 руководитель 53 из них дисквалифицированы, лишившись права руководить коллективами.
По фактам невыплаты заработной платы возбуждено 114 уголовных дел. При этом по трем уголовным делам в отношении руководителей предприятий избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Из числа указанных уголовных дел, 46 направлено с обвинительным заключением в суд. В результате задолженность по заработной плате на предприятиях различных отраслей экономики округа снижена более чем на 300 млн рублей.
- Константин Леонтьевич, почему на Дальнем Востоке на протяжении ряда лет не теряют актуальности проблемы соблюдения прав граждан в жилищно-коммунальной сфере?
- Многочисленные аварии возникают из-за некачественной и несвоевременной подготовки органами государственной власти и местного самоуправления объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону, а также из-за износа тепловых и водопроводных сетей.
Не исключение и этот год. С начала отопительного сезона на территории округа органами прокуратуры зарегистрировано 154 случая отключения и ограничения подачи тепловой и электрической энергии в жилые дома и социально важные объекты. По всем фактам проведены проверки.
- Виновные наказаны?
- Прокурорами внесено 500 представлений, объявлено 245 предостережений должностным лицам, возбуждено 120 административных производств и направлено в суд 128 исковых заявлений. По фактам отключения и ограничения подачи электротепло-снабжения прокурорами возбуждено 7 уголовных дел, в том числе в Сахалинской области - 1, Приморском крае - 3 и Корякском автономном округе - 3. При этом по уголовному делу, возбужденному по факту ненадлежащего использования бюджетных средств администрацией Корякского автономного округа, вице-губернатору М. СОКОЛОВСКОМУ предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК РФ, и 29 ноября 2004 г. избрана мера пресечения - заключение под стражу. В настоящее время следствие по делу завершено, обвиняемый с защитником знакомятся с материалами уголовного дела. По остальным уголовным делам проводится предварительное расследование.
- То есть органы прокуратуры теперь будут персонифицировать эти нарушения по принципу "заморозил - отвечай"?
- Во всяком случае, эти направления деятельности останутся приоритетными для органов прокуратуры и дальше. Прокуроры округа будут осуществлять проверки целевого использования бюджетных средств, выделенных на отопительный сезон, и предупреждать факты несвоевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду и нарушения прав граждан. Согласитесь, что несвоевременно получать заработанную плату и мерзнуть в квартирах, проживание в которых оплачивается людьми по совсем не шуточным тарифам, это, во-первых, не нормально, а во-вторых, противозаконно.
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