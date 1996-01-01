Американцы признались в ненависти к телефону

Недавно Массачуcетский университет (США) опубликовал список наименее популярных изобретений человечества. На первом месте оказался мобильный телефон. 30 процентов американцев признают, что они его просто ненавидят. Сотрудник Института психологии РАН, практикующий психолог Ольга МАХОВСКАЯ попыталась выяснить на примере своих пациентов, что такое для русских мобильный телефон.

Исследования показали, что около 80% времени россияне, молодые менеджеры западных компаний, тратят на так называемое неформальное общение - говорят о футболе, пиве, музыке и очень мало о деле. Когда русские невесты приезжают к своим заграничным женихам, те переживают неизбежный шок из-за телефонных счетов.

Женщины - самая "мобильная" группа риска

Известно, что 10-15% пользователей Интернета уходят в сеть с головой и уже больше не возвращаются. Есть группы риска и у мобильной связи. Это люди с повышенной тревожностью, невротики, которым каждые пять минут нужно сообщать, что с ними будет все нормально. Чаще это женщины, которые нуждаются в психологической поддержке... Если мужчины любят глазами и уходят, например, в порносерфинг, то женщины любят ушами и подсаживаются на мобильную связь... Особенность России, пожалуй, в этом и состоит. В той же Америке группу риска составляют мужчины от 14 до 45 лет, с нарастающей долей бизнесменов, у нас это женщины всех возрастов. Даже 80-летние бабушки легко осваивают "мобильник" и очень радуются, что теперь можно ловить домашних "на горячем".

SMS - враг личной жизни

Новое поколение психологи называют поколением "большого пальца", или клипперами. Вначале они сидели за компьютерными приставками, потом за пультами телевизоров, теперь ловко барабанят SMS-ки. Наши родители жалуются, что не могут поговорить спокойно с детьми и пяти минут, потому что те постоянно отвлекаются на получение и отправку сообщений. Но нужно понимать, что молодежь переживает бурный период общения в 17-25 лет, а потом и сама станет ограничивать и регулировать свои контакты. А пока нам, родителям, надо искать компромисс, объяснять, например, что умиляться звонку девушки в присутствии матери вульгарно... Тем более что легкость контактов вовсе не гарантирует их глубину.

Мои наблюдения за парами, которые отличаются трассирующей телефонной активностью днем, показывают, что им не о чем поговорить, когда они встречаются на кухне или в спальне вечером. За день активного общения по телефону мотивация и страсть выветриваются. Наши юные пары порхают с телефончиками все дни напролет, а встречаются - чтобы посмотреть друг другу в глаза и подержаться за ручку - раз в неделю. Идет прямое и агрессивное вытеснение нормальных человеческих соитий.

Русские мамы, держащие своих малышей на "мобильнике", как на поводке, - наше национальное бедствие. Они звонят, когда ребенок сидит на уроке, а хуже - когда переходит улицу. Психологическая зависимость от материнского авторитета - результат такого "мобильного" воспитания. И это легко может стать основной проблемой жизни наших российских детей.