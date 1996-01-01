Кому выгоден конвейер учебников?

Давно отшумели школьные базары, затянулись бреши в семейных бюджетах, пробитые покупкой учебников и экипировкой школьников. Начался ли новый, 2005-й учебный год по-другому? Возможно. Во всяком случае, для этого есть все предпосылки. В комитете по образованию и науке Государственной думы РФ прошел круглый стол "Проблемы учебного книгоиздания". Прокомментировать его итоги мы попросили одного из инициаторов его проведения - депутата Государственной думы, члена думского комитета Олега Владимировича САВЧЕНКО.

- Олег Владимирович, в чем, на ваш взгляд, главная проблема в издании учебников и пособий?

- Сегодня комплект учебников на один год стоимостью до полутора тысяч рублей приходится оплачивать самим родителям. Государство на федеральном уровне в свое время, не только отстранилось от финансирования издания учебников, но и не приняло важных законов об образовательном стандарте и об учебниках. Процесс пустили на самотек. В итоге мы получили то, что специалисты назвали бессмысленной погоней за "вариативностью". В 1999 году, к примеру, выпустили 1152 наименования учебников. Один из моих знакомых - учитель истории сетовал: ему за четыре года пришлось перебрать 40 книг. Есть школы, где параллельные классы занимаются по разным учебникам, и это считается престижным. В итоге противники госдотаций на учебники получили в свои руки аргумент - а что именно печатать? Вариативность в педагогике - дело хорошее. Но у нее есть и оборотная сторона: бесконечное переиздание учебников, подчас сомнительных. Это выгодный бизнес, порой граничащий с неприкрытым криминалом. Были случаи, когда за подряд на издание учебной литературы людей просто убивали. Но дело даже не в криминале, а в сложившейся порочной практике учебного книгоиздания. Складывается впечатление, что бесконечная кутерьма с авторскими программами, курсами затевается специально для того, чтобы загрузить как можно больше разных частных типографий. А платят за это государство и родители. Учебников должно быть два-три, и работать по ним должны долго. Тогда школьные библиотеки смогут их приобретать и выдавать бесплатно. В селе, к примеру, 1,5 тысячи рублей на учебники - немыслимые деньги. Об этом мне не раз говорили избиратели. Только госконтроль за содержанием учебников позволит родителям экономить на их покупке, а бюджету - нормально дотировать их издание. Я уже не говорю о том, что в "особо продвинутых изданиях" про нашу историю пишут дикие вещи. Уличают же в псевдонаучности только особо одиозные издания. Как таковой цельной системы по контролю, апробации и изданию учебников нет.

- Каков реальный итог работы круглого стола?

- Нам удалось достигнуть взаимопонимания по этому вопросу с Министерством образования. Во всяком случае, они обещают на будущий год снизить количество учебников. По общему мнению, которое звучало на круглом столе, их должно быть не более двух-трех. Другая проблема: в школах сегодня используются карты и наглядные пособия пятнадцатилетней давности. Они просто обветшали. А по предметам гуманитарного цикла - еще и устарели. Так вот, предложив в качестве государственного стандарта два-три учебника, мы решим и проблему стандарта учебных пособий: таблиц, карт... Тогда специалисты будут четко знать, сколько и что печатать, какое требуется оборудование. Школе нужна продуманная система средств обучения. И она раньше была. Теперь к ней можно будет добавить и новейшие технологии.

- Неужели такой очевидный вопрос требует рассмотрения на парламентском уровне?

- Если мы хотим решить проблему в масштабах государства, то да. Депутаты неоднократно предпринимали попытки решить законодательным путем проблемы финансирования учебного книгоиздания и регулирования качества выпускаемой школьной литературы. Но предыдущие попытки не увенчались успехом. В думе прошлого созыва разрабатывались два альтернативных законопроекта по учебному книгоизданию. Один из них предусматривал 100-процентное, другой - 70-процентное финансирование из федерального бюджета. При этом в первом случае предлагался один учебник по каждому предмету, во втором - не менее трех. До рассмотрения на Совете думы ни один из этих законопроектов так и не дошел. В настоящее время в профильном комитете нижней палаты парламента организована рабочая группа для создания единого законопроекта по учебному книгоизданию.

Подытожить все вышесказанное хочу так. У нас была великая система образования, которая обеспечивала конституционное право на бесплатный доступ к знаниям миллионам ребят. И эту систему необходимо возродить на сегодняшнем этапе развития страны.