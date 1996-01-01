Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Кому выгоден конвейер учебников?
Давно отшумели школьные базары, затянулись бреши в семейных бюджетах, пробитые покупкой учебников и экипировкой школьников. Начался ли новый, 2005-й учебный год по-другому? Возможно. Во всяком случае, для этого есть все предпосылки. В комитете по образованию и науке Государственной думы РФ прошел круглый стол "Проблемы учебного книгоиздания". Прокомментировать его итоги мы попросили одного из инициаторов его проведения - депутата Государственной думы, члена думского комитета Олега Владимировича САВЧЕНКО.
- Олег Владимирович, в чем, на ваш взгляд, главная проблема в издании учебников и пособий?
- Сегодня комплект учебников на один год стоимостью до полутора тысяч рублей приходится оплачивать самим родителям. Государство на федеральном уровне в свое время, не только отстранилось от финансирования издания учебников, но и не приняло важных законов об образовательном стандарте и об учебниках. Процесс пустили на самотек. В итоге мы получили то, что специалисты назвали бессмысленной погоней за "вариативностью". В 1999 году, к примеру, выпустили 1152 наименования учебников. Один из моих знакомых - учитель истории сетовал: ему за четыре года пришлось перебрать 40 книг. Есть школы, где параллельные классы занимаются по разным учебникам, и это считается престижным. В итоге противники госдотаций на учебники получили в свои руки аргумент - а что именно печатать? Вариативность в педагогике - дело хорошее. Но у нее есть и оборотная сторона: бесконечное переиздание учебников, подчас сомнительных. Это выгодный бизнес, порой граничащий с неприкрытым криминалом. Были случаи, когда за подряд на издание учебной литературы людей просто убивали. Но дело даже не в криминале, а в сложившейся порочной практике учебного книгоиздания. Складывается впечатление, что бесконечная кутерьма с авторскими программами, курсами затевается специально для того, чтобы загрузить как можно больше разных частных типографий. А платят за это государство и родители. Учебников должно быть два-три, и работать по ним должны долго. Тогда школьные библиотеки смогут их приобретать и выдавать бесплатно. В селе, к примеру, 1,5 тысячи рублей на учебники - немыслимые деньги. Об этом мне не раз говорили избиратели. Только госконтроль за содержанием учебников позволит родителям экономить на их покупке, а бюджету - нормально дотировать их издание. Я уже не говорю о том, что в "особо продвинутых изданиях" про нашу историю пишут дикие вещи. Уличают же в псевдонаучности только особо одиозные издания. Как таковой цельной системы по контролю, апробации и изданию учебников нет.
- Каков реальный итог работы круглого стола?
- Нам удалось достигнуть взаимопонимания по этому вопросу с Министерством образования. Во всяком случае, они обещают на будущий год снизить количество учебников. По общему мнению, которое звучало на круглом столе, их должно быть не более двух-трех. Другая проблема: в школах сегодня используются карты и наглядные пособия пятнадцатилетней давности. Они просто обветшали. А по предметам гуманитарного цикла - еще и устарели. Так вот, предложив в качестве государственного стандарта два-три учебника, мы решим и проблему стандарта учебных пособий: таблиц, карт... Тогда специалисты будут четко знать, сколько и что печатать, какое требуется оборудование. Школе нужна продуманная система средств обучения. И она раньше была. Теперь к ней можно будет добавить и новейшие технологии.
- Неужели такой очевидный вопрос требует рассмотрения на парламентском уровне?
- Если мы хотим решить проблему в масштабах государства, то да. Депутаты неоднократно предпринимали попытки решить законодательным путем проблемы финансирования учебного книгоиздания и регулирования качества выпускаемой школьной литературы. Но предыдущие попытки не увенчались успехом. В думе прошлого созыва разрабатывались два альтернативных законопроекта по учебному книгоизданию. Один из них предусматривал 100-процентное, другой - 70-процентное финансирование из федерального бюджета. При этом в первом случае предлагался один учебник по каждому предмету, во втором - не менее трех. До рассмотрения на Совете думы ни один из этих законопроектов так и не дошел. В настоящее время в профильном комитете нижней палаты парламента организована рабочая группа для создания единого законопроекта по учебному книгоизданию.
Подытожить все вышесказанное хочу так. У нас была великая система образования, которая обеспечивала конституционное право на бесплатный доступ к знаниям миллионам ребят. И эту систему необходимо возродить на сегодняшнем этапе развития страны.
Новости тематики
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
- В Ванино образовалась "пробка" из 200 железнодорожных вагонов, предназначенных для Сахалина
- Второй Bentley, конфискованный у Хорошавина, ушел с молотка
- В Благовещенске первая трасса на картодроме будет готова к 1 июля
- Либеральная оппозиция готова отдать Дальний Восток Китаю
Новости раздела
- В Хабаровске амурский тигр попал в центр внимания экспертов из восьми стран
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
- Себя показать
- Туристы отправляются на мысы Русского
- Сахалинцев становится больше
- Приморье показало себя в Харбине во всей красе
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Пенсии россиян отдадут в надежные руки Чубайса