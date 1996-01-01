Хризантемы - для императора

Знаете ли вы, откуда пришел к нам обычай класть под елку подарки? В египетских пирамидах периода Нового царства археологи нашли вазы, которым примерно три тысячи лет. Надпись на них гласила: "Открытия года хорошего!" Найдены и другие подарки древних египтян: бронзовые фигурки обезьян, каменные статуэтки с новогодними надписями. Существует и другая версия: дарить подарки на Рождество ввели в моду волхвы, принесшие Иисусу дары - золото, ладан и смирну.

Древние римляне в первый день Нового года дарили родным и знакомым в основном плоды и мед. Постепенно натуральные подарки превратились в золотые. Самые дорогие подарки получал, как и положено, римский император.

Традиция дарить подарки в каждой стране имеет свои особенности. В Японии нельзя дарить хризантемы - это привилегия членов императорской семьи. Во Франции духи женщинам может дарить только очень близкий человек. В Китае никогда не дарят часы, ведь это слово по-китайски звучит как "похороны". В Латинской Америке считают, что подарить острый предмет - значит, порвать отношения с этим человеком.