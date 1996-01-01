Как через воду глядел...

В Новый год очень хочется узнать, что ждет нас в будущем. А может быть, вы решили загадать желание? Тогда вам предлагается несколько видов новогодних гаданий, какой-нибудь да придется вам по душе.

Успеть загадать желание в заветный вечерок вам помогут "четыре туза". Возьмите обычную колоду из 36 карт и хорошенько перетасуйте их. Разложите карты рубашками вниз на 4 равные кучки. Из первой снимайте карты до тех пор, пока не появится туз. Посмотрите следующую за ним карту. Если это снова туз, соедините его с первым и откройте следующую карту: туз отправьте к его "коллегам", а любую другую карту - в биту (она вам больше не понадобится). Ваша задача состоит в том, чтобы найти в кучке тузы, идущие друг за другом. Допустим, сначала попался туз, за ним другая карта, а затем снова туз. Вам нужен только первый туз. Все остальные карты и не идущие следом за ним тузы отправляются в биту. Подобно тому, как вы разобрали первую кучку, обработайте и три остальные. В результате поисков у вас может остаться один туз, два, три, четыре. Загаданное желание исполняется у обладателя 4 тузов, 3 туза предвещают скорое исполнение желания, 2 туза, напротив, нескорое, а один - нет никаких надежд. Не отчаивайтесь, если карты показали вам совсем не то, что хотелось. На "четыре туза" можно загадывать любые желания, и одно из них обязательно исполнится.

Однажды великий самодержец Иван Грозный сжигал какие-то ненужные бумаги. В отсветах пламени ему вдруг почудились странные фигуры людей, в которых он признал ненавистных "сотоварищей" - претендентов на трон. Что стало с ними вы, наверное, уже догадались, они были казнены. Конечно, царь поступил слишком жестоко, и в этом совершенно не виновато отражение сгорающей бумаги, ведь в нем можно увидеть и более приятные вещи. Попробуйте зажечь ее так, чтобы тень от нее падала на стену. По контурам можно узнать многое о своем будущем. Главное, повнимательнее присмотреться и дать волю фантазии.

Хорошо, что Иван Грозный не увлекался гаданиями при помощи свечей! Он перевешал бы всех, имеющих сходство с восковыми фигурками. Вы, конечно, не столь жестоки, да и стоит ли перед праздниками таить злобу на кого бы то ни было? А в хорошем настроении любая фигура из расплавленного воска покажется предсказанием счастливого будущего. Подогрейте свечу на водяной бане и сразу вылейте расплавленный воск в большую глубокую тарелку, наполненную холодной водой. Быстро застывающий воск образует четкие очертания предметов, по которым и судят о будущем. Подковка, например, сулит большое счастье, а звездочка - получение давно ожидаемого известия. Такую фигурку, кстати говоря, можно сохранить на память как талисман. Если же образовалось нечто бесформенное, призовите фантазию, которая наверняка вам что-нибудь подскажет.

Если хотите гадание посерьезнее, возьмите зеркало, перед ним поставьте графин, наполненный водой, с трех сторон от него - горящие свечи. Чтобы узнать, что год грядущий нам готовит, смотрите сквозь воду в зеркало, что-нибудь оно да покажет!

Самое главное - не забывайте: на гадание у вас не так много времени, ведь еще нужно обязательно успеть сжечь еще одну заветную бумажку. За час до начала боя новогодних курантов напишите на небольшом кусочке бумаги желаннейшее из желаний. С первым ударом подожгите его, и если он успеет сгореть к последнему удару, считайте, что желание уже начало сбываться.

В народе придумана масса способов, как оградить себя от нежелательных последствий во время гадания. Но самый действенный из них - не относиться к происходящему всерьез. Иногда случается, что предсказание настолько сильно застревает в сознании, что человек невольно стремится реализовать его, иногда даже вопреки здравому смыслу. И оно сбывается, но вовсе не потому, что было уж таким неизбежным. А когда гадание воспринимается всего лишь как игра, то не так уж обидно, что предсказание не сбылось. По крайней мере, вы развлеклись на славу.