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За курение - по рукам

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Курение водителей в общественном транспорте приобрело такие масштабы, что стало уже делом привычным. Скромные попытки пассажиров, отважившихся сделать по этому поводу замечание, как правило, наталкиваются на хамство или просто игнорируются. В то же время во Владивостоке нет ни одного случая, когда водителя за курение в автобусе наказывали представители власти.

Наш вопрос о том, какие нормы запрещают курить водителям общественного транспорта, поставил в тупик руководителей компаний-перевозчиков, городские власти и ГАИ. Выяснилось, что санкций против курения за рулем водителей автобусов просто нет. Вместе с тем все понимают, что общечеловеческая этика это делать не позволяет. Более того, типовые правила поведения в городском транспорте, вывешенные во всех коммерческих автобусах, запрещает курить пассажирам. Только на водителей это не распространяется. Как разъяснила руководитель пресс-службы ГАИ Владивостока Людмила ПАРХОМЕНКО, "в обязанности госавтоинспекции входит лишь контроль за соблюдением правил дорожного движения и техническим состоянием транспорта, а привлекать водителей к ответственности за курение инспекторы не должны".

Досье

20 водителей городских автобусов, застигнутых корреспондентом "ЗР" за пагубной привычкой, на просьбу выбросить сигарету отреагировали следующим образом: проигнорировали - 9 человек; пошли на конфликт - 6; потребовали покинуть автобус - 3; бросили сигарету - 2.

На практике ситуация складывается следующим образом. Пассажиры пишут жалобы руководителям фирм или в городское управление транспорта. По всем жалобам, как заверили нас и власти города, и директора-перевозчики, проводятся разбирательства, и виновник обязательно наказывается на уровне предприятия. На вопрос, каким образом, один из перевозчиков пояснил: "Мы бьем их по рукам. Штрафовать не можем, т.к., во-первых, материальная ситуация среди водителей сложилась довольно тяжелая, во-вторых, мы все в настоящий момент испытываем дефицит кадров, а если еще штрафовать станем, все начнут увольняться и переходить в другие фирмы. Поэтому самое действенное в данном случае - применять методы, граничащие с устрашением. С другой стороны, хорошо, если компания заботится о своем имидже и работает с водителями. А сколько у нас фирм, умещающихся в одном портфеле! Вот им все равно, каким воздухом дышат пассажиры".

Впрочем, существуют нормы, косвенно предусматривающие ответственность за курение в общественном транспорте. В департаменте транспорта администрации Приморского края пояснили: "Существует Федеральный закон "Об ограничении курения табака", который запрещает курить в городском транспорте и ссылается при этом на Кодекс об административных правонарушениях. Единственная норма в КоАПе, которую можно применить в нашем случае, - статья 6.3 - нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, которая предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 1 до 5 МРОТ. На деле эта норма в отношении приморских курильщиков не действует, потому что подобный прецедент еще не создан. Между тем любой недовольный пассажир - вынужденный пассивный курильщик - может его создать. Для этого нужно всего лишь обратиться с иском в суд.

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