Воды Владивостоку хватает

Этой зимой Владивостоку, возможно, удастся избежать отключений горячей воды. По крайней мере, на это позволяют надеяться нынешние запасы в водохранилищах.

По данным департамента по ЖКХ и топливным ресурсам администрации Приморского края, на 5 декабря запасов воды в водохранилище Артемовского гидроузла было около 56 млн кубометров. В этот день из его чаши потребителям было подано около 110 тыс. кубометров воды, что примерно вдвое меньше установленного лимита. В пределах принятого графика подавалась вода из Богатинского и Пионерского водохранилищ - соответственно, 40 тыс. и 18 тыс. Основная же нагрузка пришлась на Штыковский и Шкотовский водозаборы, которые вместе дают по 230 тыс. кубометров воды в сутки. Сегодня их роль - максимально сократить расходы из водохранилищ, чтобы без серьезных ограничений потребителей пройти холодный период.

Сейчас ежедневно во Владивосток подается около 400 тыс. кубометров воды при плане 415 тыс. Эта небольшая разница вполне может покрываться за счет более экономного расходования воды предприятиями и населением.