Во Владивостоке возводят зимний городок

Зимний городок начали возводить на центральной площади Владивостока. В администрации города обещают сделать его более масштабным, чем в прошлые годы.

На площади уже установлено металлическое основание для главной новогодней елки края, строятся горки и каток. Специалисты создадут необычную подсветку для зеленой красавицы.

А в новогоднем оформлении площади будут использованы необычные светоэффекты.

Кроме того, главную елку края окружит своеобразный хоровод из маленьких елочек. Детский городок будет состоять из горок, крепости, качелей. А еще на площади появятся беседки-шатры.