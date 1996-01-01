Вырастет все, кроме стипендий

В 2005 году некоторые социальные выплаты будут изменены.

Пенсии будут повышены дважды: в апреле и августе в общей сложности на 235 руб. Единовременная выплата за рождение ребенка в 2005 году увеличится с четырёх с половиной до 6 тыс. руб. Стипендии повышать не будут. Только малоимущим студентам. Минимальная зарплата увеличится с 1 января до 720 руб., с 1 сентября - до 800 руб.

Зарплата бюджетников вырастет дважды. С 1 января - на 20%, с 1 сентября - еще на 11%. Таким образом, минимум на 31%. Но в некоторых регионах повышение может быть и до 50%. Все зависит от того, есть ли у губернаторов деньги.

Пособия безработным. С 1 января 2005 года пособие не может быть меньше 720 руб. и больше 2880 руб. (раньше пособие ограничивалось прожиточным минимумом, установленным в том или ином регионе, соответственно, жители богатых регионов проиграют, бедных - выиграют).

Военнослужащим и сотрудникам учреждений исполнения наказаний назначат единовременные выплаты (до 12 окладов) на обзаведение имуществом первой необходимости.