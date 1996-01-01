На Русском потеплело к Рождеству

Только после Нового года обстановка с теплоснабжением острова Русский нормализовалась. Об этом сообщил оперативный дежурный Дальневосточного регионального центра МЧС.

По состоянию на 18 часов 4 января шесть пятиэтажных, три двухэтажных, один одноэтажный жилые Дома, детский сад "Белочка" и дом офицеров №2 (ул. Экипажная и Зеленая) обеспечены теплом. Стационарные котельные имеют запас угля, к мобильной котельной налажен подвоз дизтоплива.

Температура в жилых домах, детском саду и Доме офицеров флота поднялась до 20-22 градусов.