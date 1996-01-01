Газета «Золотой Рог» победила в двух номинациях конкурса, посвященного Великой Победе

«Лучшим журналистом, рассказывающим о Победе», стала наша обозреватель Валентина ВОРОНОВА за цикл печатных материалов, а точнее, как определило жюри, «за неравнодушное отношение к героям войны».

Мы в редакции считаем, что решающим для мнения жюри была публикация Валентины «Еще одна победа». В ней рассказывалось об участнице войны Евгении КЕЙВ. 85-летней женщине, на склоне лет оставшейся без обеих ног, ютившейся в крошечной «двушке» с семьей внука впятером. На первую заметку о ветеране войны откликнулась депутат Законодательного Собрания Татьяна ЗАБОЛОТНАЯ, посетившая Евгению Викторовну - участницу Сталинградской битвы. Депутат контролировала поступление в край федеральных денег на программу по обеспечению жильем ветеранов войны и выхлопотала квартиру для Евгении Кейв.

«...Когда страна слушала президента с его требованием обеспечить к юбилею Победы всех фронтовиков благоустроенным жильем, она содрогнулась. .... сколько защитников Родины продолжают жить в бараках, нахлебниками у родственников, на содержании в приютах. Россия декларирует свои обязательства, правительство находит средства, но в среде сонмища чиновников-людоедов они растворяются, пока не прозвучит окрик власти», - писала тогда наша коллега.

Досье По данным полпреда президента Виктора ИШАЕВА, в очереди на получение жилья находилось 4 859 ветеранов-дальневосточников, вставших на учет после 1 марта 2005 г. Только с начала октября 2010 г. в очередь на улучшение жилищных условий встали еще 248 человек. Получили жилье 2 875 ветеранов, живущих в ДФО. Подлежат обеспечению жильем 1984 человека, в том числе, в Приморском крае - 647 человек.

Во второй номинации: «Лучшие СМИ, рассказывающие о Победе» среди печатных СМИ 1-е место также получил деловой еженедельник «Золотой Рог» «за высокий уровень журналистских материалов и разнообразие жанров», а среди телекомпаний - «ПТР».

Конкурс проходил с 1 мая по 1 октября 2010 г. по инициативе Владивостокского городского Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов и Законодательного Собрания Приморского края при финансовой поддержке Дальневосточного банка. Как отметила начальник управления по связям с общественностью и СМИ ЗакС ПК, журналисты акцентировали внимание на социальных проблемах ветеранов, вели разъяснительную работу о правах и социальных гарантиях участников войны, рассказывали о событиях, чтобы увековечить память героев.

«Золотой Рог» искренне поздравляет других лауреатов конкурса: корреспондента ПТР Татьяну БОЯРСКУЮ за серию репортажей о судьбах фронтовиков; автора альманаха «Литературный Владивосток» Анатолия СМИРНОВА; фотографа Совета ветеранов Сергея СТЕПУЧЕВА; журналиста PrimaMedia Юрия ЕВДАНА за интернет-акцию «Зажжем Вечный огонь», а также редакции районных газет г.Лесозаводска «На берегах Уссури» и Лазовского района «Синегорье». И особо - авторов книги «Имя зажечь звездой» - преподавателей и учащихся средней школы №14 г.Владивостока и юных журналистов детской студии, отмеченных поощрительным призом за фильм «Юнги огненных лет». Среди победителей - и наши коллеги с телевидения - ТГРК «Владивосток», телестудий г.Фокино и Уссурийска «Телемикс», интернет-газете «Ежедневные Новости Владивостока».