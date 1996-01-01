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Новогодние перегрузки
Самый пик нагрузки за весь 2004 г. в 1959 мегаватт приморская энергосистема испытала вечером 31 декабря. Диспетчеры также отметили, что в новогоднюю ночь приморцы рановато сели за стол.
Поздравляют должники
Приметы новогодних и рождественских праздников мы заметили еще у ворот ТЭЦ-1 и Приморского регионального диспетчерского управления (РДУ). Овчарка Боцман бегала с ярко-розовой мишурой на ошейнике.
- Новый год, - заулыбались на вахте охранники.
В офисе СО ЦДУ ЕЭС России вся стена увешана новогодними открытками. С удивлением обнаруживаем среди поздравлений от коллег со всех концов страны и начальства из Москвы и Хабаровска скромную открытку от злостных неплательщиков - Тихоокеанского флота, чью войсковую часть грозились отключить в новогоднюю ночь за стомиллионные долги, но пожалели.
- Новогодняя ночь прошла спокойно, - сообщил директор Приморского регионального диспетчерского управления Владимир ПАЦЕВ. - Вечером 31 декабря зафиксирован максимальный пик нагрузки за весь 2004 г., он был равен 1959 мегаватт. Для сравнения, декабрь 1998 г., когда в стране был спад в потреблении электричества, дал пик нагрузок всего лишь 1647 мегаватт.
В эту зиму обычные вечерние нагрузки в Приморском крае составляют около 1600 мегаватт. Скачок на 300 мегаватт в новогоднюю ночь - это обычная норма трех городов, вместе взятых: Уссурийска, Находки и Артема. Владивосток - самый крупный потребитель - берет обычно 450 мегаватт мощности.
В Артеме 31 декабря произошло так называемое автоматическое аварийное отключение. Длилось это час: в 20.30 линия отключилась, а в 21.26 уже ее вновь удачно подключили. Диспетчерам срочно пришлось две артемовские подстанции "разделить от кольца" и "запитать с двух сторон". Так что жители Артема встречали Новый год со светом.
Полночь у пульта
За дверью со строгой надписью "Посторонним вход запрещен" в большом диспетчерском зале с новым супер-пультом от потолка до пола - гордостью Приморского РДУ - живая елка, украшенная игрушками и дождиком, да работает без звука телевизор. Смена диспетчеров, которые дежурили в новогоднюю ночь, - начальник Владимир ПРОВОТОРОВ, старший диспетчер Борис ПОЛУШИН и диспетчер сетей Сергей СТЕФАНОВИЧ.
Они говорят, что стоять смену с 31 декабря легче, чем заступать 1 января в 8 утра. Во-первых, сменщикам в новогоднюю ночь приходится спать, потому что невыспавшимся стоять смену нельзя, а во-вторых, само празднование Нового года как бы отменяется.
Наступление Нового года диспетчеры угадали "тютелька в тютельку".
- Смотрите, вот идут приготовления к застолью, - палец Владимира Провоторова, энергетика с тридцатилетним стажем работы диспетчером, скользит по графику энергопотребления. На мониторе две скачущие кривые: черная неповоротливая с точками - составленный заранее план потребления, вторая красная - вся изысканно дерганная - это реальное положение вещей. - Видите, как поползла красная кривая после 16 часов 31 декабря? Это люди воткнули все приборы в сеть, какие только у них есть: готовят еду, пылесосят, да еще обогреватели, телевизоры. А вот около 21.30 потребление пошло на спад. Это народ стал за праздничный стол садиться: печки выключили, маленьких детей искупали, спать уложили, обогреватели выключили, лишние лампочки погасили. Что-то в этом году рановато сели...
С нашими расчетами не совпало, мы думали, что начнут с 23.00 старый год провожать. А вот Новый год наступил. Видите, на графике две кривые в полночь совпадают на 100%, и так держится до 2.00 ночи, потом начинают спать ложиться под телевизор, елочные огонечки еще не выключают... В 5 утра совсем спад.
Глазами диспетчера
- В общем смена прошла без происшествий. Я хорошо запомнил новогоднюю ночь, когда два раза отключался Телецентр во Владивостоке, - рассказывает Борис Полищук. - Это было в начале перестройки в 90-е. На Голубинке, где находится телевышка, жители пускали салют или петарды и попадали в провода, линия автоматически аварийно отключалась.
Но самой тяжелой, по мнению диспетчеров, была зима 2000-2001 гг. Тогда энергосистема Приморья работала "с колес", потому что летом электростанции не заготовили достаточное количество топлива. Диспетчеры вынуждены были часами держать потребителей без электричества.
А самым ужасным событием 2004 г., диспетчеры назвали грозу 26 ноября. Первый снегопад принес аварийное отключение линий в Приморском крае, частота электроэнергии упала, дополнительное оборудование включить долго не удавалось, потому что оно не было готово.
- Мы отделились от Севера, что является для юга катастрофой. Во Владивостоке остались одна ТЭЦ-2, да Артемовская ТЭЦ. С 19.00 вечера до 3.15 энергосистему не могли "собрать воедино", - делится Владимир Провоторов, - у нас в Приморье проблема, которую надо немедленно решать, - это сети.
Однако, убеждены диспетчеры, в технологический процесс поставки энергии потребителю вмешаться не может ни один политик. Критерий работы РДУ один - частота 50 герц, которую надо держать. И в ночь на 1-ое они держались. Спасибо!
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