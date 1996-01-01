www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.81 р. 100 JPY: 58.79 р.
EUR: 75.04 р. 10 CNY: 94.62 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

День 2 ноября

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

На прошлой неделе я позвонил на Владивостокский почтамт и поинтересовался у служащей, будут ли штемпелеваться конверты и марки в честь 150-летия Приморского края. «Нет, - ответили, - такого штампа, и праздника такого мы не знаем, а когда это?»

Признаюсь, я не ждал другого ответа. Сегодня немногие, даже из коренных приморцев, знают и чтят дату 2 ноября. Между тем именно в этот день в Пекине в 1860 г. представителями России и Китая был подписан договор, так и названный Пекинским. Он де-юре закрепил за Россией право на земли нынешнего Приморского края, названного тогда Уссурийским, ознаменовав собой одну из самых ярких и загадочных побед российской дипломатии.

Имя одного из отцов этого «акта рождения» Приморья хорошо известно всем: граф Николай Николаевич МУРАВЬЕВ-АМУРСКИЙ. Именно он убедил российское правительство в необходимости расширения и развития тихоокеанских окраин Российской империи и подписал «предварительный» (Айгунский) договор с Китаем. Он отправил экспедицию для установления границ территорий «совместного пользования», а затем и транспорт «Манджур» для основания двух постов - в бухте Золотой Рог и заливе Посьета. Не было на тот момент у России права хозяйничать на территории Приморья без разрешения соседей. Неслучайно в царское время день рождения Владивостока из соображений политкорректности праздновался не 2 июля - в день высадки прапорщика Комарова сотоварищи на месте будущей Корабельной набережной, а именно 2 ноября - в день, когда территория эта официально стала российской.

Имя второго человека, которому государство российское и мы обязаны столь ценным приобретением, известно меньше. Блестящий молодой офицер 28 лет от роду, Свиты Его Императорского Величества генерал-майор граф Николай Павлович ИГНАТЬЕВ прибыл в Пекин в качестве уполномоченного посланника специально для подписания от имени российского самодержца договора с Китаем. Но оказался в ужасном положении - китайское «руководство», возмущенное бесцеремонными действиями Муравьева-Амурского, подписывать договор отказалось категорически. И даже предложило Игнатьеву покинуть Пекин. События, которые развернулись дальше, можно объяснить либо божьим промыслом, либо хитроумной интригой, а скорее, тем и другим вместе взятым.

Китай в это время вел войну с Великобританией и Францией. Это была так называемая «вторая опиумная война». Англо-французская армия разгромила китайскую и была готова штурмовать Пекин. И так сошлось, что у китайцев не осталось на тот момент союзников, которые помогли бы им договориться с захватчиками, кроме изгнанного русского посланника. При посредничестве Игнатьева наступление англичан и французов было остановлено. В благодарность Китаем и был подписан с Россией договор (трактат) о признании границ Уссурийского края.

После этого на теперь уже российском берегу Тихого океана стали строиться порты и железные дорога, сюда хлынули предприниматели и переселенцы...

Ну, а потом было то, что было - революция, интервенция, Дальневосточная республика, гражданская война и, наконец, 25 октября 1922 г. «осколки» рухнувшей державы на кораблях Тихоокеанской эскадры под командованием контр-адмирала Юрия СТАРКА ушли к чужим берегам. Родной берег остался перепаханным штыками - каждый уходящий старался взять с собой горсть земли...

Сегодня я понимаю, почему Советская власть старалась стереть из людской памяти историю Приморья до 1917 г. - «графья», открытые границы, порто-франко, иностранные предприниматели - не тот арсенал. Но у меня нет ответа на вопрос: почему в нашем нынешнем российском календаре истинный день рождения российского Приморья подменен днем подписания рядовой чиновничьей бумажки - постановления о разделении Дальневосточной области на два края - Хабаровский и Приморский? А если края опять объединятся?

Может быть, мы «забыли» о 2 ноября из соображений политкорректности? Говорят, наших соседей эта история 150-летней давности до сих пор раздражает. Может быть, отмечать два праздника-ровесника - день рождения Владивостока и день рождения Приморья кому-то многовато? Но 2 ноября претендует на большее - это событие государственного, национального и даже международного уровня. Потому что на тихоокеанском побережье Азии Приморье осталось единственным островком европейской, славянской культуры... Как привитая веточка... Привитая, как оказалось, к самому мощному в мире древу, которое только сейчас и вступает в силу... Но ведь наши территориальные проблемы с КНР вроде как решены и взаимных претензий нет...

Развернувшееся в Приморье и Владивостоке мощное строительство, поводом для которого «назначен» саммит АТЭС-2012, говорит о том, что вектор развития страны выбран - через Приморье в АТР. В этом свете День российского Приморья может стать датой, связывающей в живую цепочку многие поколения россиян - российских, советских - это уже неважно, главное - проложивших Великой державе путь к Великому океану.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru