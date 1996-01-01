День 2 ноября

На прошлой неделе я позвонил на Владивостокский почтамт и поинтересовался у служащей, будут ли штемпелеваться конверты и марки в честь 150-летия Приморского края. «Нет, - ответили, - такого штампа, и праздника такого мы не знаем, а когда это?»

Признаюсь, я не ждал другого ответа. Сегодня немногие, даже из коренных приморцев, знают и чтят дату 2 ноября. Между тем именно в этот день в Пекине в 1860 г. представителями России и Китая был подписан договор, так и названный Пекинским. Он де-юре закрепил за Россией право на земли нынешнего Приморского края, названного тогда Уссурийским, ознаменовав собой одну из самых ярких и загадочных побед российской дипломатии.

Имя одного из отцов этого «акта рождения» Приморья хорошо известно всем: граф Николай Николаевич МУРАВЬЕВ-АМУРСКИЙ. Именно он убедил российское правительство в необходимости расширения и развития тихоокеанских окраин Российской империи и подписал «предварительный» (Айгунский) договор с Китаем. Он отправил экспедицию для установления границ территорий «совместного пользования», а затем и транспорт «Манджур» для основания двух постов - в бухте Золотой Рог и заливе Посьета. Не было на тот момент у России права хозяйничать на территории Приморья без разрешения соседей. Неслучайно в царское время день рождения Владивостока из соображений политкорректности праздновался не 2 июля - в день высадки прапорщика Комарова сотоварищи на месте будущей Корабельной набережной, а именно 2 ноября - в день, когда территория эта официально стала российской.

Имя второго человека, которому государство российское и мы обязаны столь ценным приобретением, известно меньше. Блестящий молодой офицер 28 лет от роду, Свиты Его Императорского Величества генерал-майор граф Николай Павлович ИГНАТЬЕВ прибыл в Пекин в качестве уполномоченного посланника специально для подписания от имени российского самодержца договора с Китаем. Но оказался в ужасном положении - китайское «руководство», возмущенное бесцеремонными действиями Муравьева-Амурского, подписывать договор отказалось категорически. И даже предложило Игнатьеву покинуть Пекин. События, которые развернулись дальше, можно объяснить либо божьим промыслом, либо хитроумной интригой, а скорее, тем и другим вместе взятым.

Китай в это время вел войну с Великобританией и Францией. Это была так называемая «вторая опиумная война». Англо-французская армия разгромила китайскую и была готова штурмовать Пекин. И так сошлось, что у китайцев не осталось на тот момент союзников, которые помогли бы им договориться с захватчиками, кроме изгнанного русского посланника. При посредничестве Игнатьева наступление англичан и французов было остановлено. В благодарность Китаем и был подписан с Россией договор (трактат) о признании границ Уссурийского края.

После этого на теперь уже российском берегу Тихого океана стали строиться порты и железные дорога, сюда хлынули предприниматели и переселенцы...

Ну, а потом было то, что было - революция, интервенция, Дальневосточная республика, гражданская война и, наконец, 25 октября 1922 г. «осколки» рухнувшей державы на кораблях Тихоокеанской эскадры под командованием контр-адмирала Юрия СТАРКА ушли к чужим берегам. Родной берег остался перепаханным штыками - каждый уходящий старался взять с собой горсть земли...

Сегодня я понимаю, почему Советская власть старалась стереть из людской памяти историю Приморья до 1917 г. - «графья», открытые границы, порто-франко, иностранные предприниматели - не тот арсенал. Но у меня нет ответа на вопрос: почему в нашем нынешнем российском календаре истинный день рождения российского Приморья подменен днем подписания рядовой чиновничьей бумажки - постановления о разделении Дальневосточной области на два края - Хабаровский и Приморский? А если края опять объединятся?

Может быть, мы «забыли» о 2 ноября из соображений политкорректности? Говорят, наших соседей эта история 150-летней давности до сих пор раздражает. Может быть, отмечать два праздника-ровесника - день рождения Владивостока и день рождения Приморья кому-то многовато? Но 2 ноября претендует на большее - это событие государственного, национального и даже международного уровня. Потому что на тихоокеанском побережье Азии Приморье осталось единственным островком европейской, славянской культуры... Как привитая веточка... Привитая, как оказалось, к самому мощному в мире древу, которое только сейчас и вступает в силу... Но ведь наши территориальные проблемы с КНР вроде как решены и взаимных претензий нет...

Развернувшееся в Приморье и Владивостоке мощное строительство, поводом для которого «назначен» саммит АТЭС-2012, говорит о том, что вектор развития страны выбран - через Приморье в АТР. В этом свете День российского Приморья может стать датой, связывающей в живую цепочку многие поколения россиян - российских, советских - это уже неважно, главное - проложивших Великой державе путь к Великому океану.