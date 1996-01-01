ВПН-2010: Росстат ориентировался на Дальний Восток

Перепись населения на Дальнем Востоке в силу территориальных и временных особенностей округа началась раньше, чем в других регионах страны, и во многом стала ориентиром для Росстата. Особенности проведения переписи на Дальнем Востоке обсудили во время телемоста Москва – Хабаровск – Владивосток - Петропавловск-Камчатский.

Его участники единодушно отметили, что перепись населения проходит в штатном режиме, без каких-либо сбоев и происшествий. Главной особенностью опроса населения на Дальнем Востоке заместитель руководителя Росстата Максим ДИАНОВ назвал "первенство": именно по региональным показателям переписчики в центральной части страны ориентируются на первые показатели и вносят изменения. Например, информация о большом количестве дальневосточников, желающих пройти перепись на стационарных переписных участках, позволила нам вовремя усилить работу в этом направлении.

Начальник Управления статистики населения и здравоохранения Росстата Ирина ЗБАРСКАЯ отметила, что самое важное в проведении переписи – обеспечить всех потребителей информации качественными и достоверными данными, поэтому следующему этапу после опроса населения – проведению контрольного обхода и проверке качества результатов переписи – будет уделено немало внимания. "Нам очень важно получить наиболее полную информацию с Дальнего Востока, так как именно этой части России сегодня уделяется огромное внимание со стороны руководства страны, именно здесь реализуются очень крупные, знаковые проекты", - говорит Ирина Збарская.

Что касается Приморья, то, по словам руководителя Приморскстата Виктора ШАПОВАЛОВА, в ходе проведения переписи населения в Приморском крае отступлений нет. Уже переписано 1,3 млн. человек. В основном у населения отношение к опросу доброжелательное. Для тех, кто не хочет по каким-либо причинам пускать переписчиков к себе в дом, в средствах массовой информации размещены номера стационарных переписных участков. Практика показывает, что многие из тех, кто не открыл дверь переписчику все-таки приходят на стационарный участок и охотно отвечают на все вопросы.

"Хотелось бы поблагодарить СМИ за огромную предварительную информационно-разъяснительную работу и освещение хода переписи, - говорит Виктор Шаповалов. - Ежедневно в печатных изданиях, на радио- и телеканалах идут репортажи о ВПН-2010. Благодаря этому приморцы держат руку на пульсе переписи".

"Взаимодействие администраций города, края, УВД и УФМС на подготовительном этапе позволили оперативно и эффективно решать возникающие любые вопросы, возникающие в ходе опроса населения, - отметил председатель комиссии по подготовке и проведению ВПН-2010 во Владивостоке, зам. главы администрации Владивостока Альфред ТАТАРЧУК. - Все инструкторские участки защищены от преступного посягательства, обеспечены связью, мебелью, транспортом, охраной. Переписчикам была предоставлена информация о той неблагополучных домах и квартирах, куда они направлялись только в сопровождении сотрудников милиции".

Большое число иностранных и иногородних граждан на территории края – еще одна особенность Приморья. По словам заместителя руководителя Приморскстата Натальи БАУКОВОЙ, с этой категорией граждан проблем не возникает: организованно работают мобильные группы, выезжающие в места наибольшего скопления иностранцев. По данным на 21 октября в Приморье переписано уже 1,3 млн. жителей края и более 11 тыс. иностранцев.