Жители дома по ул. Толстого разделились на сторонников УК и ТСЖ

Ушло то время, когда за содержание и состояние каждого конкретного дома отвечало конкретное домоуправление или жилищный трест, которому оно подчинялось. Теперь жильцы сами могут позволить себе выбирать управляющую компанию (УК) для обслуживания своего дома или доверить это хлопотное дело созданному по своей инициативе товариществу собственников жилья (ТСЖ). Соответственно, люди разделились на сторонников УК и ТСЖ.

И сегодня «линия фронта» проходит по каждому подъезду и каждой лестничной клетке, где временами возникают ожесточенные стычки. Война, собственно, идет за деньги. За те самые, которые прежде собирались за «никакой ремонт» и иногда за аналогичное же «никакое» содержание.

Принципиально заниматься «управлением» дома выгодно и той, и другой стороне, поскольку это гарантированные рабочие места и не менее гарантированные заработки. А против злостных неплательщиков всегда можно применить суровость наших законов. Другое дело, что жильцы, которым надоело платить «ни за что», получили возможность выбирать ту команду, которая либо просто им «посимпатичнее», либо все-таки действительно приносит или гарантирует принести им ощутимую пользу за их-то деньги.

В среду, 20 октября, во Владивостоке прошел митинг жильцов дома по ул. Толстого в защиту своего ТСЖ «Толстого, 30». Не сказать, чтобы он был многочисленным - дом 10-этажный и 10-подъездный, но все-таки несколько десятков человек вышли. Впрочем, мы все прекрасно знаем, что к митингам у нас во Владивостоке многие давно уже относятся равнодушно, полагая, что пользы от них не бывает.

А вызван этот митинг был тем, что ООО «УК Ленинского района» решило перейти в наступление и отбить дом у ТСЖ «Толстого, 30». В преддверии решающей схватки за дом УК, заручившись поддержкой части жильцов, «вероломно» стала устанавливать пластиковые оконца по лестничным клеткам 1-го и 6-го подъездов вместо прежних деревянных. Причем окна были «сдобрены» листовками, что это доброе дело сделала УК. Это, по сути, должно послужить доказательством в суде того, что компания управляет-таки домом. А доказательства УК и ТСЖ должны представить к 1 ноября.

Понятно, что внезапное «нападение» на дом конкурентной команды, которая долгих полтора года ничем себя не проявляла, было воспринято ТСЖ в штыки. К выдворению «стекольщиков» ТСЖ привлекало милицию, был заключен соответствующий договор с охранным агентством, и пр.

Принципиально спор идет о том, какую из сторон люди «любят» больше. Ибо управлять домом единолично имеет право именно та сторона, за которой стоит большинство голосов. В декабре 2007 г., согласно протоколу счетной комиссии, «любовь» жильцов склонилась в пользу ООО «УК Ленинского района», но уже в конце 2008 г. «любовь остыла» и большей частью перешла к своему ТСЖ, организованному еще в 2006 г. В связи с этим ТСЖ решилось взяться за управление домом, к чему и приступило с 1 февраля 2009 г., предварительно разорвав договор с неоправдавшей доверия людей УК. Управляющая компания с таким решением не смирилась. По инициативе ее сторонников в январе-феврале 2009 г. прошло заочное голосование жильцов дома в пользу того, чтобы управление домом осталось за ней. Естественно, далее началась судебная тяжба.

Как бы то ни было, но управление УК было на полтора года «свергнуто», и домом управляла команда ТСЖ, накопившая за это время доказательства того, что ею для пользы дома делались разные добрые дела. То есть, деньги жильцов отрабатывались. Однако Ленинский народный суд посчитал, что председатель ТСЖ все-таки зря не признает результаты упомянутого заочного голосования, и признал правоту ООО «УК Ленинского района» в том, что ее «любят больше». И это решение вступило в силу 23 сентября 2010 г. Что, надо полагать, стало законным основанием для замены старых окон на новые.

В принципе, и средства на то были, поскольку УК продолжала получать с дома по ул. Толстого, 30 средства по квитанциям, которые продолжала выставлять всем жильцам и после 1 февраля 2009 г. Но аналогично всем выставляло счета и ТСЖ «Толстого, 30».

И, как отметила на митинге председатель правления ТСЖ «Толстого, 30» Светлана ДЕМЧЕНКО, деньгами народ «голосует» за созданное им же товарищество, поскольку до 80% денег отправляет на его счет, а остальное - на счет УК. Причем она уверена в твердой поддержке 74% жильцов.

Надо отметить, что «двойные квитанции» - это форменное безобразие нашего времени, которое многих вводит в заблуждение, а некоторые при этом просто отказываются платить вообще. Светлана Владимировна высказала, что УК вообще странно ведет себя, прислав в последний раз жильцам расчетки без учета «долгов». То есть, с простым жильцом-неплательщиком с какой-то целью заигрывают.

На митинге присутствовали и представитель УК, и ее сторонники. Но представитель УК почему-то не выступила, ограничившись раздаточным материалом «судебной практики», а нескольких сторонников явно дискредитировала бесшабашная старушка, которая явно «перегибала» в своей любви к УК.

Наверное, главные «битвы» в этом споре еще впереди. И нашему правосудию еще не раз придется попотеть в своих кабинетах, подкидывая гирьки на весы слепой богини, чтобы она выдала нужное решение.

Надо заметить, что аналогичную борьбу ООО «УК Ленинского района» ведет и против другого ТСЖ, которое с ним «расплевалось», - на проспекте «Красного знамени», 133/4. Кстати, до этой самой борьбы там тоже и содержание было безобразным, и ремонта не было. Хотя «тарифную мзду» за это собирали...