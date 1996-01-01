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Нет парка - нет проблемы?

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Губернатор Приморского края 20 декабря распорядился ликвидировать природный парк "Хасанский". В качестве обоснования этого шага приводятся статьи Гражданского кодекса и краевые нормативные документы 2000 г.

По словам директора ОО БРОК Анатолия ЛЕБЕДЕВА, "Единственная фраза в распоряжении, которая могла бы рассматриваться как официальное основание для ликвидации парка именно сейчас, указывает на необходимость "оптимизации" количества краевых государственных учреждений. "Оптимизировать" же можно путем уничтожения, либо создания новых парков".

По его мнению, администрация избрала более простой путь. И подлинные причины такого выбора известны. Незадолго до конца 2004 г. в третий раз был восстановлен в должности по суду упрямо и незаконно увольняемый администрацией директор природного парка "Хасанский" Евгений РАДИУЛОВ, тщетно в течение 7 лет пытавшийся приступить к выполнению задач парка вместе с научной и природоохранной общественностью региона. Похоже, администрация, устав от директора и судов в его защиту, решила устранить предмет конфликта - природный парк. Нет парка - нет и директора вместе с его проблемами.

Правда, совсем лишать вводно-болотные угодья Хасана охранного статуса Комитет по природным ресурсам и экологии краевой администрации как будто не стремится. Как сообщалось ранее, в декабре в администрацию Хасанского района были направлены на согласование материалы по созданию комплексного заказника краевого значения в тех же границах, что и ликвидируемый парк.

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