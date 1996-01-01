Служебное рвение

Владивосток-Находка. За окнами мелькают пасторальные картинки золотой осени и гаишные посты. Их по этому маршруту как минимум 4. Казалось бы, ну и бог с ним, посты и посты, люди службу несут, за порядком следят, если бы не одно но...

5 октября. Маршрут №506, в сторону Находки. Большекаменское КП, то, что на развилке, времени - начало седьмого вечера. Взмах жезла, и требование остановить автобус. Заходит в автобус юный, безусый сержант, молча проходит по салону, проверяет все ли пассажиры пристегнуты. Надо отдать должное, начиная с весны, водители и кондукторы стали требовать от пассажиров пристегиваться.

Обойдя весь салон, сержант уже на выходе через плечо бросает водителю: «Пошли». На удивленный вопрос того: «Зачем?», сержант также через плечо бросил: «У тебя пассажир не пристегнут». На требование показать не пристегнутого пассажира сержант даже не отреагировал. Водитель был вынужден подчиниться требованию представителя власти. Автобус стоял около 10 минут, то есть время шло уже в опоздание по графику. Через некоторое время рассерженный и злой водитель сел на свое место. Из общения водителя и кондуктора стало ясно - идет операция «Автобус» и для отчета нужны нарушители. Или как это в народе называется - «нарубить палок». Нашего водителя спасло то, что он начал возмущаться при пассажирах и требовать показать того непристегнутого - протокол ему выписывать не стали. Зато он переписал данные сержанта, пригрозил жаловаться, так как этот случай у него на маршруте был не первый.

Казалось бы, конфликт исчерпан. Поехали. Накрученный, нервничающий водитель, который был вынужден нагонять те самые 10 минут, чтобы уложиться в график, жал на газ. В своем служебном рвении «сержанты» забывают, что водитель отвечает за жизни, как минимум, 40 пассажиров за его спиной. Могу сказать как пассажир, что ехать в том автобусе, где водитель нервничает, не очень приятно, особенно через крутые находкинские перевалы.

Через несколько дней в такую же ситуацию попадает уже маршрут Находка-Владивосток. На этот раз, не найдя непристегнутых пассажиров, сотрудник ДПС того же самого поста, без объяснения причин и представления, просит выйти из салона двух пассажиров, молодых людей. И опять автобус стоит 10 минут - ждет возвращения выдернутых пассажиров. И потом в пути вынужден нагонять график, а пассажиры подрагивать на виражах, проклиная гаишников, милицию и всех, кто выше - по вертикали. И такие истории неоднократны, во всяком случае на этом маршруте пассажиры постоянно жалуются на чрезмерное рвение сотрудников ДПС, которые не удосуживаются даже представиться и обосновать свои действия.

Мы много говорим об уровне безопасности на дорогах. Программы разные пишутся, деньги под них выделяются, но в них не учитывается один очень мощный фактор - человеческий. Фактор, когда чрезмерное рвение исполнителя, может стать причиной того самого ДТП и, не дай Бог, с человеческими жертвами...

В рамках проводящейся реформы МВД, в 2011 г. вместо действующего закона «О милиции» будет принят новый закон «О полиции», проект которого был выложен в интернете на всенародное обсуждение которое закончилось еще в сентябре. Проект, говорят, получил более 20 тысяч замечаний и комментариев. В основном, эмоциональных. За сменой вывески как-то размылась суть нового законопроекта - он беспрецедентно расширяет права сотрудников внутренних дел и предельно размывает юридические основы их действий.

Правда, министр МВД Рашид НУРГАЛИЕВ считает, что российская полиция - в отличие от милиции - будет выстраивать с гражданами партнерские отношения. Где он там увидел «новую, партнерскую, а не доминантную модель взаимоотношений полиции и общества», не знаю. В своем комментарии к законопроекту министр написал, «это позволит каждому сотруднику при осуществлении своих обязанностей ощущать себя частью общества, а обществу, в свою очередь, лучше понимать, что оно делегировало полиции функции защиты себя от бесправья, включая не очень приятную и специфичную миссию принуждения во имя закона». Выходит, во имя этого закона наш сержант остановил на дороге, испытывал терпение пассажиров и заставил нервничать водителя и нас? Или после того, как из подразделения милиции он перейдет в полицейский участок, станет партнером водителя?