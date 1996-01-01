До окончания переписи осталось три дня. Вас не переписали? Звоните по телефону "горячей линии"!

Более 70% приморцев уже приняли участие во Всероссийской переписи населения. До ее окончания остается три дня. Приморскстат напоминает, что ответить на вопросы переписчика можно не только по месту своего фактического проживания, но и на стационарных переписных участках (только во Владивостоке их работает более сотни).

Получить информацию об их расположении можно, позвонив по телефонам "горячей линии". Во Владивостоке это (4232) 432-234 или 614-302. Номера "горячих линий" Приморского края можно узнать на сайте www.primstat.ru.

"России важен каждый" – гласит девиз ВПН-2010. Будущее Приморья и страны в руках каждого из нас.