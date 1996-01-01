Архиепископ Владивостокский и Приморский Вениамин ответил на вопросы переписного листа

Всероссийская перепись населения пришла не только в дома и квартиры приморцев, коммерческие организации и государственные учреждения (где организованы стационарные переписные участки), но и в Русскую православную церковь. Вчера на вопросы переписного листа ответил Архиепископ Владивостокский и Приморский Вениамин.

"Мы давно сотрудничаем с Владивостокским епархиальным управлением, еще с момента подготовки предыдущей переписи населения 2002 года, и благодарны многоуважаемому Владыке за всемерную поддержку, - рассказывает зам. руководителя Наталья БАУКОВА. – А Патриарх Московский и всея Руси Кирилл еще в начале года рекомендовал соответствующим подразделениям Русской православной церкви заняться разъяснением целей и задач ВПН-2010 среди граждан, исповедующих Православие, а также оказать содействие в организации переписи в духовных учебных заведениях и монастырях Русской Православной Церкви, развенчав тем самым миф о греховности участия в сплошном обследовании.

Также налажено взаимодействие и с другими религиозными организациями Приморского края, и мы ощущаем с их стороны реальную помощь и поддержку".