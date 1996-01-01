1,3 млн приморцев уже переписано

В Приморье переписано уже 1,3 млн. человек, или 66,7% населения края и более 11 тыс. иностранцев, - таковы итоги первой недели Всероссийской переписи населения, озвученные руководителем Приморскстата Виктором ШАПОВАЛОВЫМ во время телемоста Москва-Владивосток-Хабаровск-Петропавловск-Камчатский. Он был посвящен особенностям проведения переписи населения на Дальнем Востоке и итогам первой недели.

"ДФО - самый большой по площади округ России, к тому же перепись населения здесь началась раньше других регионов, и в ряде моментов стала для нас ориентиром, - рассказал заместитель руководителя Росстата Максим ДИАНОВ. – Например, информация о большом количестве дальневосточников, желающих пройти перепись на стационарных переписных участках, позволила нам вовремя усилить работу в этом направлении. Результатами первой недели мы довольны: по данным на 19 октября 2010 года, опрошено уже около 70,8 млн россиян ".

Приморье среди прочих субъектов региона занимает первое место по населенности, что сказалось и на количестве переписного персонала: в крае задействовано наибольшее число переписчиков - 6 747 (на Камчатке – 1 200, в Хабаровском крае – 4 600). Поэтому свое выступление руководитель Приморскстата Виктор ШАПОВАЛОВ начал со слов благодарности журналистам приморских СМИ: "В целом отношение населения края к переписи - доброжелательное либо нейтральное, и это следствие проделанной вами информационно-разъяснительной работы, а также регулярного освещения хода сплошного обследования, - спасибо вам за это. Наиболее активны, как обычно, жители сельской местности и небольших городов, но, тем не менее, 60% владивостокцев тоже уже переписано. На Тихоокеанском флоте перепись проводят обученные специалисты из числа комсостава. Большую помощь в переписи иностранцев и иногородних россиян оказывают миграционная служба и руководство компаний, задействованных в саммитовских стройках. Никаких внештатных ситуаций в крае, связанных с ВПН-2010, не возникало. Работаем по плану".

"25 октября перепись закончится для населения, но не для нас, - говорит зам. руководителя Приморскстата Наталья БАУКОВА. – С 26 по 29 октября пройдут мероприятия по выборочной проверке подлинности и качества заполнения переписных листов. Количество обследованных приморцев очень важно, но еще важнее - достоверность полученных сведений: от результатов переписи зависит слишком многое".

"Несмотря на то, что первая неделя Всероссийской переписи населения прошла успешно, расслабляться рано, мы прекрасно понимаем, что оставшиеся четыре дня будут самыми тяжелыми, - резюмировала начальник Управления статистики населения и здравоохранения Росстата Ирина ЗБАРСКАЯ. – Те, кто все-таки откажутся отвечать на вопросы переписчика, будут переписаны в соответствии с ФЗ "О Всероссийской переписи населения" по данным регистрационного учета, но это позволит узнать только пол и возраст отказников. Поэтому "ходить и уговаривать" – вот наша задача на оставшиеся до 25 октября дни".