Взорванный дом в руинах

Три года назад в центре села Яковлевка ночью произошел взрыв бытового газа в жилом доме. Трагедия обернулась для его жильцов потерей жилья. Кого-то переселили, кому дали временное жилье в новом доме, отодвинув очередников на годы. А руины дома обнесли забором - чтоб глаз не пугали.

По требованию прокурора бездействие администрации Яковлевского муниципального района и администрации Яковлевского сельского поселения признано незаконным.

Но разрушение 16-квартирного дома произошло частичное, и дом по ул.Советской,67 межведомственной комиссией был признан аварийным и подлежащим реконструкции.

Между тем с момента взрыва указанного дома органами местного самоуправления какие-либо меры, направленные на его восстановление и реконструкцию, не принимались. И на прошлой неделе районный прокурор обратился в суд, который признал бездействие местных властей незаконным.

Как сообщила старший помощник прокурора края, решение было однозначным: последствия ЧС надо ликвидировать.