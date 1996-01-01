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И погода в доме
В большинстве городов и районов Приморья успешно стартовал отопительный сезон. По данным краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго», из 489 котельных, где работает предприятие, запущены 419, или 85,7%.
20 октября был запланирован запуск котельных в Лазовском и Хасанском районах. Запуски проводятся в плановом порядке, после распоряжений глав местных администраций. Срывов нет, сообщила пресс-служба «Примтеплоэнерго», за исключением Лесозаводска. Здесь практически ежедневно фиксируются порывы теплосетей.
Напомним, из-за неплатежей местной администрации «Примтеплоэнерго» летом «уходило» из города. Ремонтная программа была выполнена не в полном объеме. Сейчас предприятие старается сделать все возможное, чтобы отопительный сезон в Лесозаводске прошел ровно и без сбоев. Среди тех, где отопительный сезон еще не стартовал, - тепловые районы «Владимиро-Александровский», «Лазовский», «Хасанский», часть города Партизанска, 30% фонда Находки. Но с 20 октября по 1 ноября, заверили в «Примтеплоэнерго», в соответствии с прогнозами метеорологов, и здесь начнут отапливать жилые кварталы.
Что касается Владивостока, на планерке у губернатора директор департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края Галина ЛОСЕВА доложила, что уже началось заполнение теплотрасс и подача тепла во Владивостоке.
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