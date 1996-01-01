Половина Приморья уже переписана

«Активность приморцев не может не радовать, - говорит заместитель руководителя Приморскстата Наталья БАУКОВА. - Жители края сами звонят по телефонам «горячих линий», интересуются, почему их квартиру или дом еще не посещал переписчик. Целый ряд крупных предприятий и учреждений попросили открыть на своей территории стационарные переписные пункты. В одном из них - в здании Администрации Приморского края - на вопросы переписного листа ответил губернатор Приморского края Сергей ДАРЬКИН». Корреспондент «ЗР» решил узнать, как встречают переписчиков приморцы, из первых уст.

«Может быть, мне повезло с участком, но ощущения от работы переписчиком - самые положительные, - говорит Ирина СЕМЕНЧУК, студентка ДВГТУ. - Ни одного отказа не было, даже те, кто поначалу не собирался участвовать в переписи, все-таки соглашались ответить на вопросы. Более того, нередко те, кого уже переписала, сами звонят соседям и представляют меня, те - следующим, поэтому скоро закончу работу: осталось только «поймать» тех, кто постоянно отсутствует дома. Нисколько не жалею о том, что согласилась на такую работу: во-первых, она зачтется мне в качестве производственной практики. Во-вторых, деньги - семь с половиной тысяч - для студента не лишние. И, если поначалу мне приходилось перебарывать стеснение перед незнакомыми людьми, то сейчас чувствую себя очень уверенно. Перепись помогла мне преодолеть страх перед публичными выступлениями (знаете, какое красноречие приходится «включать» для того, чтобы разъяснить пользу переписи!)».

«Мой участок - три дома в районе улицы Иртышской, полтора из которых я уже обошла, - рассказывает переписчик Татьяна ЖДАНОВА. - Отказались отвечать на вопросы переписного листа только в двух квартирах, причем в очень вежливой форме. Очень радушно встречают пожилые люди, чувствуется, что им, особенно одиноким, элементарно не хватает общения. Часто меня принимают за представителя власти, жалуются на цены в аптеках, соседей, дворовых собак... Что касается обеспечения безопасности, то, честно говоря, это мой родной район, и я знаю людей, живущих во вверенных мне домах. Только однажды двери открыл не совсем трезвый мужчина, но и тот оказался очень благодушным.

Самые распространенные нестандартные ответы - на вопрос о количестве языков, которыми владеет человек. Часто шутники отвечают: «Два - русский и матерный». Знаю, что первые результаты переписи будут подведены весной, окончательные - через год, но лично я для себя главный итог уже вынесла: добрых, отзывчивых, открытых людей среди приморцев гораздо больше, чем может показаться».