Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Половина Приморья уже переписана
«Активность приморцев не может не радовать, - говорит заместитель руководителя Приморскстата Наталья БАУКОВА. - Жители края сами звонят по телефонам «горячих линий», интересуются, почему их квартиру или дом еще не посещал переписчик. Целый ряд крупных предприятий и учреждений попросили открыть на своей территории стационарные переписные пункты. В одном из них - в здании Администрации Приморского края - на вопросы переписного листа ответил губернатор Приморского края Сергей ДАРЬКИН». Корреспондент «ЗР» решил узнать, как встречают переписчиков приморцы, из первых уст.
«Может быть, мне повезло с участком, но ощущения от работы переписчиком - самые положительные, - говорит Ирина СЕМЕНЧУК, студентка ДВГТУ. - Ни одного отказа не было, даже те, кто поначалу не собирался участвовать в переписи, все-таки соглашались ответить на вопросы. Более того, нередко те, кого уже переписала, сами звонят соседям и представляют меня, те - следующим, поэтому скоро закончу работу: осталось только «поймать» тех, кто постоянно отсутствует дома. Нисколько не жалею о том, что согласилась на такую работу: во-первых, она зачтется мне в качестве производственной практики. Во-вторых, деньги - семь с половиной тысяч - для студента не лишние. И, если поначалу мне приходилось перебарывать стеснение перед незнакомыми людьми, то сейчас чувствую себя очень уверенно. Перепись помогла мне преодолеть страх перед публичными выступлениями (знаете, какое красноречие приходится «включать» для того, чтобы разъяснить пользу переписи!)».
«Мой участок - три дома в районе улицы Иртышской, полтора из которых я уже обошла, - рассказывает переписчик Татьяна ЖДАНОВА. - Отказались отвечать на вопросы переписного листа только в двух квартирах, причем в очень вежливой форме. Очень радушно встречают пожилые люди, чувствуется, что им, особенно одиноким, элементарно не хватает общения. Часто меня принимают за представителя власти, жалуются на цены в аптеках, соседей, дворовых собак... Что касается обеспечения безопасности, то, честно говоря, это мой родной район, и я знаю людей, живущих во вверенных мне домах. Только однажды двери открыл не совсем трезвый мужчина, но и тот оказался очень благодушным.
Самые распространенные нестандартные ответы - на вопрос о количестве языков, которыми владеет человек. Часто шутники отвечают: «Два - русский и матерный». Знаю, что первые результаты переписи будут подведены весной, окончательные - через год, но лично я для себя главный итог уже вынесла: добрых, отзывчивых, открытых людей среди приморцев гораздо больше, чем может показаться».
Новости тематики
- Правила - для того, чтобы их выполнять
- Во Владивостоке начали обучать новой профессии
- В Правительство РФ внесен проект программы подготовки кадров для ключевых отраслей экономики Дальнего Востока
- Бурейская и Зейская ГЭС продолжают сдерживать паводок на Дальнем Востоке
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
Новости раздела
- Столичные вузы нашли новый способ отказывать в приеме детей с Дальнего Востока
- Дальневосточные гектары отдадут китайцам
- На Итурупе в аэропорту Ясный впервые приземлился частный легкомоторный самолет
- На Камчатке самых быстрых покорителей Авачинского вулкана наградят авиабилетами в Москву
- ВКС России срочно перебросили на Дальний Восток ракетоносцы Ту-160
- "Золоторукие" собрались на Сахалине
- Правила - для того, чтобы их выполнять
- Во Владивостоке начали обучать новой профессии
- Офшор на острове Русском создали, чтобы противостоять американскому плану "Анаконда"
- На Сахалине откроется Центр опережающей подготовки
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Столичные вузы нашли новый способ отказывать в приеме детей с Дальнего Востока
- Приморцы не увидят дешевой горбуши
- Жесткие изменения ждут водителей с 1 сентября
- Пенсионеров проинструктируют по вопросам выплат пенсий на карты "Мир"
- В порту Владивосток арестовано сразу несколько судов-рефрижераторов
- Россия в шаге от кризиса, похожего на крах 1998 года
- Во Владивостоке ресторану у фуникулера отказали в росте
- Строить или реконструировать дачи теперь можно только с разрешения властей
- Игорь Пушкарёв вынес сор из судебной избы
- Дальневосточные гектары отдадут китайцам