На курорт по новому порядку

Определенной победой военной общественности Приморья можно считать предварительное решение проблемы исполнения права военнослужащих, военных ветеранов, членов их семей на лечение и отдых в санаториях.

1 сентября сего года фактически ликвидирован существовавший порядок обеспечения путевками кадровых военных и пенсионеров МО РФ, что вызвало возмущение.

По словам заместителя председателя общероссийского профсоюза военнослужащих Юрия ТАРЛАВИНА, военная прокуратура поддержала требования. Во Владивосток прибыл представитель вновь созданного Департамента санаторно-курортного обеспечения МО РФ полковник медслужбы запаса Николай ТЕМНЫЙ. Он рассказал суть нового порядка получения путевок.

Теперь желающие отдыхать в санаториях МО РФ, могут обратиться к нему по телефонам 21-62-75; 20-55-53 или в офис, расположенный в помещении отдела активного отдыха по ТОФ.