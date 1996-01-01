Учебный год в ДВФУ на Русском начнется 9 сентября 2012 г.

Ректор ДВФУ Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ заявил, что уже с 2011 г. сотрудники университета смогут начать подготовку вуза к учебной работе в 2012.

Ректор ДВФУ рассказал, что учебный год в новых корпусах ДВФУ на острове Русский начнется 09 сентября 2012, а все мероприятия Саммита АТЭС должны пройти на площадке университета с 02 по 09 сентября 2012 га. Уже сегодня руководство ДВФУ достигло договоренностей с главой госкорпорации «Роснано» Анатолием ЧУБАЙСОМ о том, что госкорпорация будет финансировать разработку и внедрение нанотехнологий в Дальневосточном федеральном университете.