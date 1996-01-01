Нельзя откупиться от призыва

Комитет Госдумы по обороне рекомендовал отклонить внесенный депутатами ЛДПР законопроект о возможности освобождения от службы в армии за 1 млн рублей.

По словам главы комитета Виктора ЗАВАРЗИНА, идея освобождения от призыва без предложения одновременного адекватного восполнения выпадающей численности граждан, которых можно призвать на военную службу, комитетом поддержано быть не может. Ранее предложение ЛДПР отверг министр обороны РФ Анатолий СЕРДЮКОВ. По его словам, даже если теоретически соглашаться с данной инициативой, возникнет масса проблем по обеспечению мобилизационной готовности страны. Необходимость нововведения либерал-демократы аргументировали острой нехваткой денег для нужд ВС. Документ планируется рассмотреть на заседании нижней палаты парламента сегодня.