Осталось дождаться снега

В этом году парк специализированной коммунальной техники Владивостока пополнится на 100 единиц. На это выделено более 400 млн руб. из федерального, краевого и местного бюджетов, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Часть техники уже поступила в город, проходит процедуру приемки и оформления. Стоит отметить, что впервые в городе появятся снегоплавильные установки TRECAN, которые пришли из Канады.

Игорь Пушкарев проинспектировал готовность спецтехники к уборке дорог Владивостока. Активная подготовка к зимнему периоду ведется на самом крупном дорожном предприятии города - МУПВ «Дороги Владивостока». Ежедневно производятся поставки песка и соли для приготовления смеси.

Как только начнутся заморозки, предприятие готово приступить к обработке улиц не только песко-солевой смесью, но и впервые закупленными противогололедными материалами. Уже создан штаб по ликвидации последствий снегопада и гололеда, утверждена схема оповещения предприятий, учреждений и организаций, отвечающих за уборку улично-дорожной сети, подготовлены площадки для складирования снега.