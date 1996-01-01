www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.12 р. 100 JPY: 57.07 р.
EUR: 73.9 р. 10 CNY: 94.95 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Медицинское обеспечение - малоимущим пенсионерам

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Депутаты Законодательного собрания Приморского края на ноябрьском заседании приняли обращение к Председателю Правительства РФ и председателю правления Пенсионного фонда РФ с просьбой включить Приморский край в 2005 году в программу дополнительного финансирования расходов на оказание адресной медицинской помощи неработающим малоимущим пенсионерам.

Инициатор обращения - депутат от города Находки Владимир СУПРУНОВ говорит, что Государственная дума в настоящее время обсуждает проект бюджета Пенсионного фонда РФ на 2005 год. В соответствии с ним Пенсионному фонду разрешается осуществлять в пределах определенных средств финансирование расходов на оказание дополнительной медицинской помощи, в т.ч. предусматривающей обеспечение лекарствами пенсионеров и инвалидов.

- Приморский край ежемесячно в 2004 году выполняет условия уплаты взносов на обязательное медицинское страхование неработающих граждан, - рассказывает Владимир Супрунов. - В настоящее время в крае проживает около 382 тысяч неработающих пенсионеров. Если из федеральных средств в край дополнительно поступят платежи из расчета до 525 рублей на одного пенсионера по статье "Расходы на оказание социальной помощи", то общая сумма дополнительных средств составит около 200 миллионов рублей, что позволит существенно увеличить тарифы на медикаменты и перевязочные средства. Обращение Законодательного собрания Приморского края к Председателю Правительства РФ в 2003 году позволило улучшить медикаментозное обеспечение неработающих пенсионеров, поэтому депутаты приняли решение обратиться в Правительство РФ и в этом году.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru