Медицинское обеспечение - малоимущим пенсионерам

Депутаты Законодательного собрания Приморского края на ноябрьском заседании приняли обращение к Председателю Правительства РФ и председателю правления Пенсионного фонда РФ с просьбой включить Приморский край в 2005 году в программу дополнительного финансирования расходов на оказание адресной медицинской помощи неработающим малоимущим пенсионерам.

Инициатор обращения - депутат от города Находки Владимир СУПРУНОВ говорит, что Государственная дума в настоящее время обсуждает проект бюджета Пенсионного фонда РФ на 2005 год. В соответствии с ним Пенсионному фонду разрешается осуществлять в пределах определенных средств финансирование расходов на оказание дополнительной медицинской помощи, в т.ч. предусматривающей обеспечение лекарствами пенсионеров и инвалидов.

- Приморский край ежемесячно в 2004 году выполняет условия уплаты взносов на обязательное медицинское страхование неработающих граждан, - рассказывает Владимир Супрунов. - В настоящее время в крае проживает около 382 тысяч неработающих пенсионеров. Если из федеральных средств в край дополнительно поступят платежи из расчета до 525 рублей на одного пенсионера по статье "Расходы на оказание социальной помощи", то общая сумма дополнительных средств составит около 200 миллионов рублей, что позволит существенно увеличить тарифы на медикаменты и перевязочные средства. Обращение Законодательного собрания Приморского края к Председателю Правительства РФ в 2003 году позволило улучшить медикаментозное обеспечение неработающих пенсионеров, поэтому депутаты приняли решение обратиться в Правительство РФ и в этом году.