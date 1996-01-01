Голубое сердце России

"Священное море", "колодец планеты", "жемчужина Сибири"... – как только не называют Байкал, справедливо считающийся "голубым сердцем России". С декабря 1996 года он включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Моя подруга, заядлая путешественница и любительница заграничного отдыха, поддавшись на уговоры друзей съездить на Байкал, поначалу отнеслась к этому очень скептически. А вернулась – ошеломленная. "Ты знаешь, у меня на самом деле жизненных сил прибавилось. И дело не в красоте мест, а в какой-то мистической энергетике Байкала. Он заставляет думать, переосмысливать события своей жизни, но при этом не грузит, а, напротив, снимает тяжесть с души и проясняет разум. Его красота – не приторно-карамельная. Она мощная, вдохновляющая! Нам повезло. Мы знакомились с Байкалом не с асфальтовых видовых площадок, а изнутри. У нас был потрясающий гид, который просто "болел" Байкалом, он показал нам такие места! за каждым – удивительные легенды! И знаешь, именно там, на Байкале, в свои тридцать пять, я испытала такое чувство гордости за свою страну, которого не испытывала с пионерского детства!". К слову, ее 13-летний сын тоже признался, что только теперь понял значение слова "Родина", немедленно выразив это в рэп-балладе "Байкал – это сила".

О мощи Байкала красноречиво говорят и цифры: в озеро впадает 336 рек и ручьев, площадь водного зеркала – 31 470 кв. км. Максимальная глубина озера – 1637 м, средняя – 730 м. О его возрасте до сих пор идут споры – ему приписывают от нескольких десятков тысяч до 20-25 миллионов лет, но все соглашаются с тем, что это действительно самое древнее озеро на Земле. А 2630 видов байкальской флоры и фауны на 60% эндемичны, т.е. встречаются только здесь, в т.ч. типично морское млекопитающее – байкальская нерпа. Среди 58 видов рыб – омуль, хариус, таймень, осетр.

О достопримечательностях Байкала можно говорить долго. Это и Кругобайкальская железная дорога: с одной стороны – обрывистые скалы, с другой – вплотную – водная гладь. Памятники истории, техники и инженерного искусства чередуются здесь с неповторимыми ландшафтными красотами. Это и архитектурно-этнографический музей Тальцы, в котором словно спрессовано более 300 лет жизни народов Восточной Сибири в XVII-XX вв. Или хранительница истории Байкала, его визитка – Листвянка, откуда по традиции и начинается туристическое паломничество в Прибайкалье. Кстати, многолюдье туристов не должно вас смущать. Хотя сегодня это современный поселок с развитой инфраструктурой (что очень ценится сторонниками комфортного отдыха), стоит отъехать или отойти подальше – и вот она, дикая байкальская природа и бесконечная водная гладь.

...Перелеты Хабаровск-Иркутск-Хабаровск для моей подруги стали уже привычными. "Я "подсела" на Байкал, – смеется она, выбираясь туда с семьей в разное время года. – И чем больше я его узнаю, тем ярче мое желание продолжать раскрывать его тайны. Мой бизнес, дорогие сердцу люди – по прежнему в Хабаровске, но само сердце давно и прочно захвачено в сладостный байкальский плен...".