Уникальный федеральный

Научная и образовательная общественность Приморья выходит из состояния неопределенности, в котором находилась весь этот год. Похоже, что Дальневосточный федеральный университет наконец-то обрел долгожданного ректора. И хотя на момент подписания номера в печать официального приказа о назначении еще не было, этот вопрос в научных кругах уже считается делом решенным. По информации "ДК", ректором ДФУ станет заместитель министра образования и науки РФ Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ.

Дальневосточный федеральный университет, который строится на острове Русский во Владивостоке, уже наполовину готов. Однако самый главный вопрос, который почти год будоражил образовательную и научную общественность Приморья, долго не мог решиться, оголив тем самым одну из главных приморских проблем – дефицит управленческих кадров. Как оказалось на практике, из тех претендентов, которые реально могли бы возглавить университет, одни неудобны для краевой власти, другие – не готовы расстаться со своими научными институтами, третьи не устроили федеральный центр.

В итоге решение, принятое на самом высоком уровне, оказалось несколько неожиданным, но вместе с тем, по мнению многих экспертов, вполне достойным. Хотя о чем говорит тот факт, что Дальневосточный федеральный удостоился чести иметь во главе чиновника федерального уровня, при том что все федеральные университеты практически во всех регионах страны получили ректоров из числа территориальных лидеров? То ли о недоверии к местным кадрам в Москве, то ли об особенном внимании власти к Дальнему Востоку. На этот вопрос еще только предстоит ответить.

Кандидатура Владимира Миклушевского на должность ректора ДФУ действительно вполне достойна. Молодой, 43 летний заместитель министра образования и науки РФ имеет большой опыт как научной, так и управленческой работы. Окончив с отличием Московский институт стали и сплавов по специальности "инженер-металлург" (1990 г.), обучался в аспирантуре МИСиС, в 1993 г. поступил на работу в МИСиС на кафедру редких металлов и порошковой металлургии, где прошёл путь от ассистента до заведующего кафедрой. В 1998 г. назначен начальником планово-экономического управления МИСиС. В 2002-2003 годах прошел профессиональную переподготовку по программе "Директор по экономике и финансам" в Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации. В 2004 г. назначен проректором по экономике и финансам, а в апреле 2007г. – первым проректором Московского института стали и сплавов. С сентября 2007 года – директор Департамента прогнозирования и организации бюджетного процесса Минобрнауки России. 1 сентября 2008 г. распоряжением Председателя Правительства РФ назначен заместителем министра образования и науки РФ. Имеет степень доктора технических наук.

Образовательная и научная общественность, отказываясь пока от официальных комментариев, в кулуарах это решение одобряет. Хотя сегодня всем понятно, что система высшего профессионального образования в Приморье в связи с этим назначением претерпит значительные изменения. Да и новому ректору вряд ли можно позавидовать – работа на этом посту предстоит крайне сложная и скрупулезная.

Во-первых, в связи с тем, что университетский кампус строится с нуля, ректору придется решать множество административно-хозяйственных вопросов и в прямом смысле этого слова еще целый год заниматься стройкой. Более того, сегодня происходит процесс передачи имущества из ведения Министерства образования в ведение автономного учреждения, которым является ДФУ. Этот процесс крайне сложный и кропотливый.

Еще один не менее острый вопрос – это концепция и программа развития университета. Напомним, что еще в январе 2008 г. предложения по созданию Дальневосточного федерального университета были представлены ректором Дальневосточного государственного университета Владимиром КУРИЛОВЫМ. По поручению Правительства РФ Дальневосточный государственный университет разработал и представил Концепцию создания и развития ДФУ, которую в мае этого же года в целом одобрили на Совете ректоров Приморья. В июне 2008 г. Министр образования и науки РФ Андрей ФУРСЕНКО представил Программу развития ДФУ и проект закона о федеральных университетах на заседании Президиума Правительства РФ. И эти документы были также одобрены. После этого приступили к решению вопросов, связанных со строительством университетского кампуса на острове Русский. А к обсуждению концепции уже не возвращались.

О ней вспомнили только тогда, когда университет уже наполовину построили. И оказалось, что федеральные чиновники, зачастившие в край, не довольны ситуацией, сложившейся вокруг федерального университета. Так, Евгений КНЯЗЕВ, заместитель директора департамента стратегии и перспективных проектов в образовании и науке Министерства образования и науки РФ, заявил, что ДФУ отстает с развитием от четырех других подобных проектов. Кроме того, по его мнению, "университет должен стать инструментом инновационного развития крупных территориальных и административных образований в масштабах федерального округа через подготовку востребованных кадров и, главное, доведения до практического использования результатов интеллектуальной деятельности. Пока же фактически происходит локальное усиление одного учреждения. Плюс присоединение двух вузов, не столь весомых в общей системе профессионального образования. Это большая слабость данного проекта. Если вернуться к основной задаче – стать инструментом социально-экономического развития, то мы по сути дела в вашем проекте не выбрались из академического окопа. А обществу нужен результат, от которого выиграют экономика и гражданин, живущий на Дальнем Востоке". Концепцию же, представленную ДВГУ, чиновники назвали слишком академической.

Ректор Московской школы управления "Сколково" Андрей ВОЛКОВ в свою очередь также отмечал, что у ДФУ нет внятного международного позиционирования. Хотя в условиях глобальных интеграционных процессов сегодня это является одной самых главных направлений деятельности.

После всей, наверное, вполне справедливой критики, возникал резонный вопрос: почему же тогда концепция создания ДФУ была не только одобрена, но и облечена в различные приказы и постановления? Только потому, что без концепции было невозможным начало строительства на Русском? Ответы на эти вопросы уже вряд ли будут получены. А так как у ДФУ, по всей видимости, теперь будет ректор не из числа руководителей ДВГУ, представивших в свое время проект, то и сама концепция наверняка претерпит серьезные изменения.

Тем более что в недрах администрации Приморья давно имеется собственный, несколько отличный от университетского, взгляд на Федеральный университет. Официально эту концепцию никто из чиновников не озвучивал и не комментировал, хотя о ее существовании в кулуарах говорят давно. И ее главное отличие от существующей – направленность на экономику региона. Развивать "науку для науки" при наличии огромного количества самых разных проблем на российском Дальнем Востоке – слишком дорогое удовольствие. По мнению властей, сегодня необходимо поддерживать науку для производства, которая уже завтра даст реальный экономический эффект. Именно эту задачу и должен решать в первую очередь федеральный университет, собрав под своей крышей не только ведущих ученых, но и лучшие инженерные и управленческие кадры региона.

Как эта сложнейшая задача будет претворена в жизнь, покажет время. Очень бы хотелось надеяться, что Дальневосточному федеральному университету удастся избежать всех тех проблем, с которыми уже пришлось столкнуться федеральным университетам в других регионах. И ДФУ действительно станет ведущим инновационно-образовательным центром мирового уровня, а не яблоком раздора для всей системы высшего профессионального образования региона.