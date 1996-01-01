Прибавки по монетизации льгот

С 1 января 2005 года выплаты льготным категориям граждан, проживающим на территории Приморского края, составят 200-300 рублей. Такая поправка к законопроекту была принята на ноябрьском заседании Законодательного собрания.

Нашумевший законопроект с первого чтения претерпел значительные изменения. Прежде всего в части увеличения денежных выплат. Напомним, что в первом чтении законопроекта, регулирующего данные выплаты, администрация края предложила суммы выплат от 50 до 90 рублей ветеранам труда, труженикам тыла и пострадавшим от политических репрессий.

После проведения круглого стола, где приняли участие краевые депутаты, представители муниципальных образований, профсоюзов и краевых общественных организаций, прозвучавшие предложения были приняты к сведению и в процессе совместной работы депутатов и администрации края изменения, прежде всего в части повышения размеров выплат, были внесены в таблицу поправок к проекту закона. Теперь с законопроектом "О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края" краевые депутаты будут работать с уже увеличенными суммами в 200-300 рублей. Также в законопроект внесены определенные изменения. Размер денежной выплаты предполагается индексировать по мере роста цен на товары и услуги.