Ничего личного, только статистика

По решению ООН 20 октября 2010 г. объявлено Всемирным днем статистики. Около 100 стран мира в этот день отметят особую значимость официальной статистической информации.

Международный профессиональный праздник пришелся на горячую пору: на прошлой неделе стартовала Всероссийская перепись населения, и сегодня это главная забота службы статистики. А уже в феврале начнется сплошное обследование малого и среднего бизнеса - экономическая перепись.

Территориальный орган федеральной службы статистики - Приморскстат - работает уже 72 года. Его информационная база рассчитана на широкий круг пользователей и помогает ориентироваться в экономических процессах края, прогнозировать развитие рынка, а также незаменима при проведении любого рода исследований.

Сборники, выпускаемые Приморскстатом, освещают различные стороны экономики и социальной сферы края. В соответствии с запросами пользователей полнота материалов и их ассортимент расширяются: продукт приобретает актуальные формы, такие как аналитические записки и доклады с глубокой переработкой первичной информации и построением прогнозов.