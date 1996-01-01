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Дивная логика

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

На днях по одному из федеральных телеканалов я увидел обсуждение нововведения, которое готовит россиянам федеральная власть, - налога на имущество. Он объединит налог на землю и на недвижимость, причем рассчитываться будет исходя не из оценки БТИ, а на базе рыночной цены объекта. На практике это однозначно повысит поборы с населения. Причем в десятки, а то и в сотни раз.

Налог на автомобиль в 150 лошадиных сил составляет 4,5 тыс. руб., а на 6 соток дачного участка - сущие копейки, привел единственный довод в пользу нового налога собеседник журналистов, видимо, взывая к справедливости.

Логика удивляет. Как можно сравнивать столь не сравниваемые вещи?! Автомобиль загрязняет окружающую среду, ездит по дорогам и разбивает их. Поэтому есть логика в том, чтобы собрать деньги с автомобилистов на ремонт старых и строительство новых дорог.

Совсем иное дело - земельный участок. Владелец не только не наносит ущерба, он высаживает полезные растения. Обеспечивает себя и близких овощами и фруктами. Другими словами, в отличие от автомобилиста, не наносит ущерб, от него только польза. Так почему же с него нужно брать деньги? Не понимаю! Разве что ради новых богачей, которым приглянулась недвижимость стариков.

На мысль натолкнул собеседник журналистов, заявивший, что раз кто-то не может заплатить налог, пусть продает имущество. Квартиру меняет на меньшую и переезжает в менее престижный район. А может быть, не заставлять их куда-то переезжать, а дать им спокойно дожить?! - задал вопрос журналист, на который не получил ответа.

Я же предлагаю чиновникам подумать: а почему россияне, в первую очередь пенсионеры, уже сейчас не могут платить налоги, рассчитываться по коммунальным платежам и т.д.? Ответ прост - пенсия маленькая. Многих выручают именно те садовые участки. В свое время люди вложили в них силы, деньги. А теперь государство дает им пенсию, на которую полноценно питаться невозможно!

Получается, что государство сделало пенсионеров нищими, а теперь говорит - ну раз вы столь бедны, то отдайте и то немногое, что есть. Феноменальная наглость! Государство утверждает, что не может платить больше. При этом Россия всего за пару десятилетий заняла одно из первых мест в мире по количеству самых богатых людей. И ведь все прекрасно понимают, что не на зарплату они приобрели свои заводы, нефтяные и газовые компании. Причем богачи не хотят платить соотечественникам сколь-нибудь достойную зарплату. Разница в доходах 10% самых бедных и 10% самых богатых граждан составляет в России 17 раз, а в тех же США - 9. По оценкам экспертов для сохранения в обществе мира и спокойствия разница должна быть не больше 6.

Эта цифра, достигни ее Россия, свидетельствовала бы, что страна, наше общество наконец-то выздоровели.

Казалось бы, ясно: богатые должны платить больше, а бедные, в первую очередь пенсионеры, - меньше. И создать такую систему обязано государство. Но власть делает все наоборот! Ни одна из российских партий не ставит главной задачей уменьшение социальной несправедливости. И это самое печальное!

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