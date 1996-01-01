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Платить за услуги ЖКХ будем по-новому
Набирающая темп реформа ЖКХ предполагает не только райские условия жизни в домах с непротекающими крышами, но и новые тарифы на коммунальные услуги. Регулировать и утверждать ставки оплаты за жилье будут по-другому. Подробнее об этом - в интервью корреспонденту "ЗР" рассказала заместитель председателя комитета по ЖКХ департамента по ЖКХ и топливным ресурсам администрации Приморского края Елена ПАРХОМЕНКО.
- Елена Александровна, что же изменится для жителей в оплате жилищно-коммунальных услуг?
- В этом году был принят ряд очень важных нормативных актов, касающихся оплаты ЖКУ. Недавно у нас прошел семинар "Правовое регулирование в жилищно-коммунальном хозяйстве в свете нового законодательства и действующих правовых актов Правительства РФ", где специалисты Министерства промышленности и энергетики России дали свои разъяснения. Так, согласно постановлению Правительства РФ от 30 июля 2004 года № 392 "О порядке и условиях оплаты гражданами жилья и коммунальных услуг", тарифы регулируются независимо от форм собственности жилых помещений. Оплата за коммунальные услуги теперь должна осуществляться по единым правилам, условиям и тарифам как для нанимателей жилых помещений в государственном и муниципальном жилищном фонде, так и для собственников жилых помещений. В том числе и члены ТСЖ или других объединений собственников должны платить столько же, сколько остальные. При определении тарифа ТСЖ не могут рассматриваться как юридические лица, как это происходит сейчас. Такое же правило распространяется и на собственников индивидуальных жилых домов.
- До сих пор тарифы утверждались отдельно для населения, отдельно для юридических лиц, отдельно для промышленных предприятий. Но уже сейчас, при утверждении тарифов на воду и тепло, насколько мне известно, идет речь о едином тарифе для всех. Эта практика тоже войдет в систему?
- Платить за услуги нужно столько, сколько они стоят. При утверждении дифференцированных тарифов для разных групп потребителей выходит, что одна группа таким образом субсидируется за счет других групп. Это неправильный подход, к тому же незаконный. Тариф должен быть и будет единый для всех. Более того, тариф должен быть прозрачным, чтобы было понятно, кому и за что мы платим.
- Изменится ли система ценообразования?
- Да, цены за содержание и ремонт жилья будут дифференцироваться в зависимости от перечня услуг по содержанию и работ по ремонту жилья, которые заказывают собственники жилых помещений в каждом конкретном случае. К примеру, если собственники решили, что подметать во дворе они будут сами, без посторонней помощи, то, соответственно, эта услуга не должна включаться в тариф. Более того, хочу заметить, что тарифы могут пересматриваться не чаще одного раза в год одновременно с принятием решения об утверждении местного бюджета. А право регулирования тарифов и установления нормативов закреплено за органами местного самоуправления. Предельных нормативов закон не предусматривает.
- А сама методика расчета тарифных ставок поменяется? Сейчас при расчете используются уже устаревшие СНиПы, утвержденные еще в советское время, поэтому в большинстве случаев методика кажется абсурдной. Например, непонятно, почему при расчете тарифа за отопление подъезда исходят из общей площади квартиры. Хотя квартира-то тут при чем!
- Прекрасно понимаю негодование некоторых граждан по этому поводу. Однако при расчете платы за содержание общего имущества жилого дома, в том числе и подъезда, необходимо исходить из общей площади занимаемых гражданами жилых помещений, так как собственники и наниматели должны нести указанные расходы пропорционально площади своих квартир. Исключение составляет оплата жилья в коммунальных квартирах и отдельных комнатах в общежитиях, где она рассчитывается исходя из жилой площади занимаемых помещений. И кстати, поэтому оплата отдельных видов услуг по содержанию жилья, таких как обслуживание лифтов и вывоз мусора, тоже должна считаться исходя из общей площади квартиры, а не количества проживающих, как сейчас. Замечу также, что поскольку лифт - общее имущество всех проживающих в доме, взимание платы за эту услугу с жителей нижних этажей, которые, возможно, лифтом и не пользуются, является справедливым. Кому-то такой подход кажется действительно абсурдным, но это законно. Что же касается коммунальных платежей, мы можем рекомендовать пользоваться приборами учета, которые позволяют значительно экономить свои расходы на коммунальные услуги. Таких положительных примеров уже масса.
- Сегодня многие люди боятся создавать ТСЖ, поскольку думают, что им придется платить больше, чем раньше. Насколько эти опасения справедливы? И по вашим оценкам, насколько может вырасти оплата за коммунальные услуги, когда система собственников жилья будет отлажена?
- Очень сложно ответить на этот вопрос сейчас. Инфляция существует во всех отраслях экономики, стоимость коммунальных услуг включает в себя и зарплату коммунальщиков, и затраты на энергоресурсы. А ведь все дорожает. Зарплата должна расти по своей сути. К нам часто обращаются работники предприятий ЖКХ - мол, зарплата низкая, надо бы повысить. Но тогда ведь и стоимость услуги вырастет и будет жаловаться уже население. Однако у нас на этот счет не самые пессимистичные взгляды. Постепенно предприятия, занятые в сфере жилищно-коммунального обслуживания населения, будут вынуждены снижать свои затраты. За счет внедрения новых, современных и одновременно более дешевых технологий, например. Поскольку если мы говорим о привлечении бизнеса в эту сферу, то и цена, соответственно, должна быть конкурентоспособной. Поэтому говорить о том, что в условиях ТСЖ мы будем платить больше, думаю, неправильно. В доме, где я живу, тоже создано ТСЖ, однако мы в итоге платим даже меньше, чем жильцы муниципальных квартир. Удается экономить за счет приборов учета. Другое дело, что управлять жилым домом - очень трудно. Это большая ответственность, которая под силу далеко не каждому.
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