В Приморском крае объявили войну пьянству

14 октября 2010 года решено объявить Днем трезвости в Приморском крае. Этот день совпадает с большим православным праздником – Покрова Пресвятой Богородицы.

В Арсеньеве побывали участники информационного марафона, который проходит в эти дни в крае в рамках месячника по противодействию алкогольной угрозе. Его участниками стали представители администрации Приморского края, Владивостокской епархии, Законодательного собрания, общественных организаций, врачи, специалисты-наркологи, педагоги, студенты.

Старт марафону был дан 22 сентября в Уссурийске, а решение о его проведении принято в июле на заседании Совета по противодействию алкогольной угрозе при губернаторе Приморского края. Тогда же, 14 октября 2010 г., было решено объявить Днем трезвости.

Участники антиалкогольного марафона посетили Уссурийск, Находку, Партизанск. В Арсеньеве мероприятия начались с молебна в храме Благовещения Пресвятой Богородицы, который провели протоиерей Александр, начальник отдела социального обслуживания Владивостокской епархии, и настоятель храма отец Николай.

На втором этаже Дворца культуры «Прогресс» был развернут выставочный комплекс «Здоровая семья – это ты, это я». На стендах, в раздаточных буклетах была представлена наглядная информация о вреде алкоголя, табака, наркотиков. Экспонаты выставки с шокирующей откровенностью показали, что делают с человеком вредные привычки, как меняется его разум, психология, поведение, не говоря уже о пагубном влиянии алкоголя на здоровье.

Круглый стол «Трезвость – норма жизни» собрал вместе представителей органов власти, общественных организаций, молодежь.

О целях информационного марафона и его инициаторах рассказала консультант управления внутренней политики Приморского края Виктория БОНДАРЕНКО.

- Губернатором Приморского края было многое сделано для ограничения рынка алкогольной продукции: запрещена торговля в местах массового скопления людей, в вечернее и ночное время. Но в борьбе с алкогольной угрозой важны не только запреты, но и широкий отклик гражданского общества. Именно поэтому появилась идея провести информационный марафон для жителей Приморья, чтобы противостоять пьянству – нашему национальному бедствию.

Протоиерей Александр ТАЛЬКО, начальник отдела социального служения Владивостокской епархии, призвал борьбу с алкоголизацией страны вести в контексте возрождения духовной жизни общества.

Юлия ПАВЛИШИНА, ведущий специалист-эксперт межведомственного взаимодействия в сфере профилактики Арсеньевского наркоконтроля, проанализировала связь между потреблением алкоголя и наркотиков – эти вредные привычки часто соседствуют друг с другом. Лев ЛЕВКОВИЧ, заместитель главного врача ГУЗ Приморский краевой наркологический диспансер, привел такие цифры: сегодня в крае зарегистрированы 35 тысяч лиц с алкогольной зависимостью. В реальности эта цифра конечно же больше. По мнению специалиста, борьба с употреблением алкоголя, проводимая в стране в конце восьмидесятых, несмотря на критику, дала положительные результаты: появилась сеть новых наркологических кабинетов, активно действовали противоалкогольные комиссии, в итоге в десятки раз уменьшилось число лиц с алкогольным психозом, уменьшилась смертность лиц в возрасте до 60 лет, увеличилась продолжительность жизни, а затем и рождаемость. Сегодня, по мнению Л. Левковича, необходимо выработать единую концепцию антиалкогольной политики в стране, необходим также закон о наркологической помощи.

Станислав КОСТЕЦКИЙ, начальник отдела анализа рынка алкогольной продукции департамента лицензирования и торговли Приморского края, отметил, что за первое полугодие 2010 года по краю снизилось потребление алкогольной продукции, но возросла смертность от алкоголя и суррогатов. Это тоже повод задуматься…

В проект резолюции по итогам работы круглого стола вошли различные пункты: проведение масштабных мероприятий на территории края в День трезвости, 14 октября, комплексное изучение ситуации, связанной с проблемой алкоголизации общественного сознания, и создание на территории края церковно-общественного движения, включение в краевую программу по поддержке молодежи системы мер по противодействию алкогольной угрозы и т.д. Завершило встречу за круглым столом выступление вокального ансамбля студентов регентского отделения ДВГТУ.