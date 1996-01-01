Рай для... героев

Пока в мире происходили глобальные изменения, начиная с климатических и заканчивая политическими, в тихом и необычайно красивом заливе Петра Великого на о. Клыкова царили тишина и умиротворение. В конце сентября здесь, в реабилитационном палаточном лагере «Инвалето-2010», провожали последние теплые деньки сильнейшие из людей – люди с ограниченными возможностями.

Вдали от Большой земли

Заповедная зона, в которую входит остров, напоминает пристанище Робинзона. Только герои здесь совершенно иные, чем в известном романе Дефо. Здесь никто из них не чувствует себя одиноким. И для того, чтобы попасть сюда, не нужно отправляться прямиком в бурю. Достаточно просто приехать на Маяк на Токаревской кошке и присоединиться к пассажирам «Ковчега».

Общественная организация инвалидов-спинальников «Ковчег» стала инициатором создания лагеря, где люди с ограниченными возможностями могли бы отдыхать душой и укреплять тело. «Даже не это главное, - воодушевленно рассуждает Артем МОИСЕЕНКО, руководитель организации «Ковчег», человек и морально, и физически сильный, несмотря на свое непростое положение. – Главное – это социальная реабилитация, которая происходит при общении с людьми с подобными проблемами, с родственниками и друзьями».

30 сентября Артем привез сюда уже последнюю в этом году группу постоянных гостей острова и нескольких новичков из общества слепых. Для удобства передвижения прямо на каменном берегу построены деревянные дорожки. Подобно паутине они сплетаются в целую систему сообщения между палатками. Палатки хорошо обустроены, здесь высокие кровати и предметы обихода приспособлены под потребности постояльцев.

Досуг на острове весьма разнообразен: любители игр, связанных с концентрацией внимания, выбирают шахматы, шашки, дартс, настольный теннис. Экстремалы предпочитают погружения в морские глубины или заплывы на длинные дистанции. Любители командных игр выбирают баскетбол. Так или иначе здесь каждый держит себя в прекрасной форме.

«Это параподиум, - объясняет Артем, прикрепляясь последним ремнем к удивительному приспособлению. – Тренажер создан для тех, кто получил травму позвоночника или диагноз ДЦП. Вставая на такой тренажер, человек тренирует основные группы мышц всего тела. Чем чаще будет человек заниматься, тем больше шансов, что он сможет пойти своими ногами или, по крайней мере, не заработает букет хронических заболеваний, присущих людям в колясках».

Родная стихия – подвиги!

«Здесь никто никому ничего не должен доказывать, как там, на Большой земле. Здесь доказывать нужно только самому себе. Доказывать, что человек способен на все». Так думают те, кто попадает на Клыкова. Каждый новый день – это подвиг. Среди большого количества удивительных людей, передвигающихся по острову на колесах, есть человек, которому нет равных в стремлении победить себя. Александр Иванович ЗОЛОТУЕВ - мастер спорта со стажем в целую жизнь. 15 лет этой жизни «прошли на протезах». Ног у него нет, но точно есть бесконечная сила воли, которая в его 59 лет еще и не всем здоровым присуща.

«В лыжных гонках мне разрешены дистанции от 1 до 5 километров под уклоном не более 8 градусов, но я всё равно бегу больше, - рассказывает он. – Да вот сейчас я вам все продемонстрирую!». И в мгновение ока Александр Иванович вскакивает на… оба протеза и легкой трусцой полноценного спортсмена проходит стометровую дистанцию по деревянной дорожке вдоль палаток туда и обратно.

Затем он шустро убегает в палатку и возвращается с медалью за участие в массовом забеге - «Кроссе нации» и фотографией, на которой ему восхищенно пожимает руку корейский тренер, отмечая: «Таких людей мало». На «Кроссе нации» он выступает с 1997 года. Гоняет на коляске, когда на протезах неудобно. В лагерь «Инвалето-2010» он приехал из села Жариково Пограничного района и провел здесь полмесяца.

Приносит Александр Иванович также и справку, согласно которой он может участвовать (и, конечно, участвует) в следующих соревнованиях: лыжные гонки, плавание, легкая (до 1,5 км!) и тяжелая атлетика, пятиборье, теннис на колясках, заезды на колясках, фигурное вождение, фехтование, армрестлинг, пауэрлифтинг, спортивная ходьба, стрельба из лука. Его любимые виды спорта – биатлон, баскетбол и ручной мяч. А по прыжкам в длину с места и с разбега на протезах Золотуев – единственный спортсмен в России. В спортивном клубе «Единение мастеров» из ДФО он тоже единственный.

Всё это он выполняет на отечественных протезах Ракетно-космической корпорации «Энергия». Он очень гордится тем, что в России производят хорошие, качественные протезы. «И если вы обгоните меня на финских или немецких протезах, значит, они хорошие», - смеется он.

Даже отдыхая на острове, Александр Иванович не перестает тренироваться.

«Федерации спортсменов-инвалидов у нас как таковой всё-таки нет, - жалеет Александр Иванович. – Поэтому я сам справляюсь, выхожу на соревнования и участвую в них, к сожалению, только за свой счет. Несмотря ни на что, спорт – моя стихия».

Остров Мечты

Эим летом за три с половиной месяца в лагере побывало несколько сотен людей из разных районов Приморья, из ЕАО, Амурской области, из Хабаровского края и других районов Дальнего Востока. Пребывание на острове не требует больших денег. Кто не может платить, но очень хочет сюда попасть, может приехать бесплатно.

В следующем году организаторы хотят взяться за реализацию более масштабного проекта – создание не просто палаточного лагеря, а целого реабилитационного центра, где для проживания будут построены домики, придуманы новые варианты активного отдыха. И будет бюджет, позволяющий нанимать поваров, людей помогающих инвалидам передвигаться в трудных условиях, обслуживать катера и т.д.

Губернатор края предоставил такую возможность, и на одном из соседствующих островов бухты Филипповка появилась территория в 10 га земли, подготовленная под строительство нового реабилитационного центра. Специалисты кафедры геодезии и астрономии ДВГУ бесплатно провели топосъемку местности, которая в реальных условиях стоит безумно дорого. В скором времени состоится тендер на строительство, а также поиск инвесторов и спонсоров помимо краевых властей.

Возможно, проект рая на Земле кажется слишком безумным, новым и незнакомым, но, как говорят те, кому приходится учиться всему сызнова, «никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни: ковчег был построен любителем. Профессионалы построили Титаник».