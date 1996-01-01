Взялся за гуж

Формирование команды управленцев Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) завершится в ближайшие две недели, а программа развития вуза будет внесена в Правительство РФ до 1 декабря текущего года. Это позволит уже в этом году получить первый миллиард на развитие вуза. Об этом на своей первой в новой должности пресс-конференции заявил ректор Дальневосточного федерального университета Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ.

ДВФУ создан де-юре

Назначения ректора ДВФУ в Приморье ждали около года. Теперь работа над созданием федерального университета идет ускоренными темпами. Новый ректор уже провел переговоры с руководством вузов Приморья, ДВО РАН, администрацией края, озвучил перспективы развития вуза.

12 октября глава ДВФУ принял участие в конференции трудового коллектива Дальневосточного государственного университета (ДВГУ), на которой были приняты изменения в устав, в соответствии с которыми ДВГУ будет реорганизован в Дальневосточный федеральный университет.

«Историческое событие состоялось - фактически ДВГУ превратился в ДВФУ. Конференция абсолютным большинством голосов, при отсутствии голосов «против», приняла такое решение, - сказал на пресс-конференции Владимир Миклушевский. - Де-юре ДВФУ возникнет после регистрации устава в налоговой инспекции и внесения изменений в реестр юридических лиц. Мы ожидаем, что внесем документы в налоговую инспекцию 15 октября, так как сначала утвердить документы должен учредитель (государство). Ожидаем, что во вторник или среду (19 или 20 октября) изменения будут зарегистрированы», - сообщил ректор ДВФУ.

Выгодная концепция

Значительных изменений претерпела в первую очередь концепция создания федерального университета. Первоначально предполагалось, что университет будет создан на базе ДВГУ с присоединением Тихоокеанского государственного экономического университета (ТГЭУ) и Уссурийского государственного педагогического института (УГПИ).

Теперь принято решение, что в состав ДВФУ, кроме перечисленных вузов, войдет и Дальневосточный государственный технический университет (ДВГТУ).

«При анализе положительных и отрицательных моментов, а все-таки мы все сходимся к тому, что положительных моментов при укрупнении значительно больше, председателем правительства Владимиром ПУТИНЫМ было принято решение о том, что в состав ДВФУ должен войти и технический университет. Мы уже провели ряд консультаций с ректорами. Со всех сторон есть понимание выгод объединения».

Выгода от присоединения к федеральному университету, по словам Владимира Миклушевского, очевидна. Прежде всего, это новая материальная база, так как в планах после проведения саммита стран АТЭС в 2012 г. переезд университета в новый кампус на острове Русский. «Это грандиозная стройка, - поделился своими впечатлениями ректор, - от перспектив, которые открываются перед университетом, просто дух захватывает».

«Вторая безусловная выгода - это программа развития, на реализацию которой в течение пяти лет будет выделено 5 млрд руб. Это позволит сделать серьезное техническое переоснащение университета, тем более что серьезная база для этого уже есть - и ДВГУ, и ДВГТУ являлись лауреатами конкурсов инновационных образовательных программ. Каждый из этих вузов уже получил от государства почти по 1 млрд руб. Наконец, сейчас в министерстве рассматривается вопрос о новом нормативе финансирования. Сегодня вузы финансируются исходя из соотношения преподаватель-студент «один к десяти». Сейчас рассматривается вопрос о финансировании «один к шести», что позволит сразу увеличить зарплату на 40%. Это серьезный аргумент для коллективов, которые присоединяются к ДВФУ. Я не говорю о тех синергетических эффектах, которые, безусловно, возникнут при присоединении», - сказал В.Миклушевский.

Над программой развития университета уже начала работать созданная специально для этих целей рабочая группа, в состав которой вошли специалисты администрации Приморского края и полпредства, ректоры приморских вузов, ученые, представители студенчества, общественных организаций. В качестве экспертов планируется привлечь специалистов из Москвы, Санкт-Петербурга, а также зарубежных ученых.

Работы хватит всем

Кроме этого, Владимир Миклушевский планирует серьезно поработать над структурой нового вуза и не ограничиваться простым объединением профильных кафедр разных университетов. «Мы рассмотрим возможность создания сложных комбинаций, благо, что статус федерального университета позволяет нам это сделать. Федеральные университеты имеют право на эксперимент, этим правом мы хотим воспользоваться. Все будет делаться очень аккуратно, с учетом мнений коллективов, академии наук и работодателей».

Что касается команды управленцев университета, то конкретных фамилий ректор ДВФУ пока не озвучил, заявив только, что на должность проректоров он уже пригласил двух коллег из Москвы. Все остальные должности в руководстве вуза займут местные кадры, на которые новый ректор планирует опираться самым серьезным образом. Предварительные переговоры уже проведены и согласие кандидатов получено. Владимир КУРИЛОВ, ректор ДВГУ, по словам Владимира Миклушевского, займет серьезный и ответственный пост в ректорате. «Я всерьез считаю, что здесь очень серьезный потенциал во всех вузах, на базе которых создается федеральный университет. Мы должны его в полной мере использовать. Ну а новая кровь появится – это полезно».

Все на стройку

Что касается переезда в новый кампус, то он состоится только после саммита АТЭС. Однако уже сегодня ректор предлагает всем заинтересованным сторонам в буквальном смысле принять участие в стройке века.

«Мне очень хочется, чтобы те люди, которые поедут в тот или иной корпус на остров Русский, уже сегодня там появились и внесли необходимые корректировки в проектный план, - говорит ректор. – В связи с присоединением ДВГТУ встает сразу четыре очень серьезных технических вопроса, которые предстоит решать. Это вентиляция, спецканализация, фундаменты, развязанные под сложное оборудование, и энергетика. Подрядчик уверил, что все эти вопросы решаемы. Но этим нужно заниматься немедленно».

По мнению Владимира Миклушевского, новый кампус университета будет уникальным и места в нем хватит всем присоединяемым вузам. Что касается корпусов университетов, в которых сегодня располагаются учебные заведения, их судьбу должен решить собственник – Министерство образования РФ. Скорее всего, они также будут использоваться для нужд образования и науки.

«Мое глубочайшее убеждение состоит в том, что университет должен развиваться единым кампусом. Там формируется совершенно иная атмосфера, в которой могут произрастать новые идеи, новые научные знания, появляться новые таланты. Всего, по нашим подсчетам, новый кампус сможет вместить до 25 тысяч студентов», - говорит Миклушевский.

От формы – к содержанию

Планирует новый ректор значительное внимание уделить содержательной стороне образовательного процесса. «Моя позиция состоит в том, что университет должен основываться на самых современных образовательных технологиях. Если мы хотим реально решать задачу привлечения иностранных студентов, то мы должны создать такие условия, которые есть для обучения в западных вузах. Как минимум, комфортную внешнюю среду, инфраструктуру, - говорит ректор. – Кроме этого, мы планируем серьезно откорректировать образовательные программы. Ведь очень часто тот или иной вуз, получая заказ на рынке, не может его реализовать по одной простой причине - у него нет готовой образовательной программы. Образование - процесс достаточно консервативный в хорошем смысле. И проблема заключается в том, что разработать новый учебный курс зачастую невозможно. Но его можно купить в другом вузе. И не обязательно в России. Этим мы тоже будем заниматься».

Что касается создания на базе нового вуза инновационных предприятий, то об этом новый ректор тоже уже подумал: «Прежде всего, вся технологическая инженерная часть на острове Русский, которая относится к деятельности технического университета, будет организована по кластерному принципу. То есть в университете будет сочетаться не только наука и образование. Мы намерены на базе вуза дать начало инновационной цепочке. Задача технопарка в вузе – обогреть и вырастить start up, который потом превратится в предприятие. Уверен, что научный бизнес в университете будет активно развиваться».

Не удержались журналисты и от вопроса о том, что заставило Владимира Миклушевского поменять кресло заместителя министра в Москве на должность ректора нового университета во Владивостоке. «Для меня руководство федеральным университетом - это абсолютно нормальная задача. Я принимал это решение самостоятельно, осознанно. Многих оно удивило, но мне интересно этим заниматься. Я настроен серьезно работать здесь. И своих коллег я настраиваю на успех. У этого проекта есть все для того, чтобы он стал по-настоящему успешным. По-другому просто не может быть».