Говорить ли правду переписчику? (Опрос "ЗР")

Смогут ли итоги переписи изменить нашу жизнь к лучшему или это будет пустая трата бюджетных средств, зависит от готовности каждого из нас честно ответить на вопросы переписного листа. «ЗР» поинтересовался у владивостокцев, будут ли они откровенны с переписчиками?

Александр СОРОКИН, менеджер среднего звена:

- У меня нет оснований для того, чтобы сообщать переписчикам ложную информацию. Одно дело, если бы меня спросили о размере заработка, а так, я понял, вопросы будут касаться только формы дохода: стипендия это, зарплата или пенсия, подрабатываешь где-нибудь или нет. А раз сумму указывать не нужно, не вижу смысла врать.

Кира МАЛКОВА, фотограф:

- А что, скоро перепись? Я не знала… Ну что могу сказать? Да, мне нет смысла что-то скрывать. Если переписчики застанут меня дома, честно отвечу на все вопросы о возрасте, семейном положении, образовании, жилищных условиях. В этом нет никакой тайны.

Инна ИГНЮКОВА, медсестра:

- На мой взгляд, нет абсолютно никакого толку от того, что нас бесконечно переписывают. Я предполагаю, что перепись проводится для предоставления правительству реальной картинки, сложившейся на Дальнем Востоке, ее данные влияют на размер бюджета, который выделяется из федеральной казны на развитие нашего региона. Но, честно говоря, я не вижу особой разницы для жителей города. Возможно, ситуация как-то меняется для наших чиновников, но простым горожанам жить проще не становится.

Александр ПУЗАНКОВ, журналист:

- Думаю, да, буду откровенен с переписчиком, поскольку картина, которая сложится после переписи населения, должна отражать реальность. Как иначе правительство сможет получить сведения, которые так необходимы для дальнейшего развития страны и края?

Вадим СМОЛЯНИНОВ, специалист по рекламе:

- Обманывать не собираюсь, но и смысла в переписи тоже не вижу. Нас считают, зачем-то собирают о нас информацию… Для чего все это? Чтобы распределить налоги? Чтобы правительство знало, сколько в стране работников, на которых можно нажиться? Что такое, по сути, перепись? Мы все должны отметиться в гигантском федеральном списке, как в школьном журнале. А кому это было нужно в школе? Преподавателям. Чтобы они знали, кто пришел, с кого можно спросить домашнюю работу, а кому потом и припомнить. Поэтому не вижу смысла ни во вранье, ни в самой переписи.

Виталий МАЗУР, помощник прокурора:

- Буду честен с переписчиком, потому что как лицу, защищавшему закон, мне доподлинно известно о последствиях сокрытия информации и предоставлении заведомо ложных сведений. Ответ на каждый вопрос имеет значение, поскольку это определяет принятие дальнейших государственных решений.

Вячеслав КОРОВИН, программист ОАО «Дальсвязь»:

- Думаю, буду откровенен. Слышал, что перепись населения проводится раз в 10 лет. Именно за это время успевает подрасти новое поколение, к тому же большинство государственных программ рассчитаны также на 10 лет. Чтобы говорить о «завтра», нужно знать, что происходит «сегодня». Мне, как и правительству, не терпится узнать эту информацию. А если совру, то буду заведомо знать, что информация неточная. Зачем мне вредить самому себе?

Ольга МИРКИНА, учитель математики частной школы:

- Собираюсь честно предоставить переписчикам информацию о себе и своей семье.

Надеюсь, результаты переписи позволят решить хотя бы часть острых проблем.

Юлия ТАРАБАНОВА, продавец-консультант магазина «Для душа и души»:

- Даже не задумывалась об этом. Если встречусь с переписчиком, то, наверное, отвечу на его вопросы. А вообще-то я о переписи знаю мало. Слышала только, что ее собирались отложить до 2013 года из-за финансового кризиса, но, как вижу, все обошлось.

Ксения ЛОСКУТОВА, переводчик японского языка:

- Если честно, я не понимаю, зачем лгать, что скрывать? Семейный статус? Количество проживающих в квартире? О чем там обычно еще спрашивают? Честно говоря, я мало знаю о переписи. Мне еще ни разу не приходилось отвечать на вопросы переписчиков: во время предыдущей переписи я еще училась в школе.