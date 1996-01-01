В Приморье начала работать "горячая линия" по вопросам переписи населения

Получить ответ на любой вопрос, касающийся Всероссийской переписи населения, которая стартует 14 октября, приморцы могут, не выходя из дома или офиса. Достаточно набрать телефонный номер (4232) 432-234 или 614-302.

"Решение открыть "прямую линию" продиктовано большим количеством звонков в краевую службу статистики, - рассказывает зам. руководителя Приморскстата, курирующая проведение ВПН-2010 на территории края Наталья БАУКОВА. – Вопросы, которые волнуют жителей края, самые разные: можно ли переписаться раньше, если человек уезжает из города, имеет ли право переписчик интересоваться размером дохода, будут ли работать стационарные переписные участки и где именно, как удостовериться в том, что перед тобой действительно переписчик, а не мошенник… Для того чтобы не переводить звонки с одного специалиста на другой, мы выделили один телефонный номер для жителей Владивостока и компетентного оператора. Для нас очень важна обратная связь с жителями, поэтому обещаем не оставить без внимания ни одно обращение. Неслучайно девиз предстоящей переписи - "России важен каждый"".