Тепло идет с севера

В 5 районах Приморья началась подача тепла в учреждения социальной сферы.

Школы, детские сады, больницы, поликлиники и учреждения соцзащиты отапливаются в Тернейском, Пожарском, Красноармейском, Дальнереченском и Пограничном районах края. Как сообщили в департаменте по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам администрации края, отопительный сезон стартует в штатном режиме, без сбоев. На мероприятия было направлено 292 млн рублей из краевого бюджета и 1,1 млрд рублей из бюджетов муниципальных образований. 1,45 млрд инвестировали предприятия ЖКХ.